Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πέμπτος παίκτης που έφτασε τους 33.000 πόντους στη νίκη των Ρόκετς και οι Νικς σημείωσαν έκτη διαδοχική νίκη κόντρα στους Cavs του άποντου Χεζόνια.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγραψε ιστορία! Ο αστέρας των Ρόκετς (14-5) έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έφτασε τους 33.000 πόντους, στη νίκη του Χιούστον εις βάρος των Σανς (9-8) με 116-104. Ο δις πρωταθλητής της λίγκας κατέγραψε double - double με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32:39 και πλέον κυνηγά την τετράδα των ελίτ σκόρερ όλων των εποχών.

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Για τους Ρόκετς κορυφαίος ήταν ο Σενγκούν, που σημείωσε αδιανόητο triple - double (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ). Για το Φοίνιξ, ο Μπούκερ τράβηξε... κουπί με 25 πόντους και 6 ασίστ.

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Οι Πρωταθλητές Νικς (12-6) αρχίζουν και... ρολάρουν για τα καλά, αφού σημείωσαν έκτη διαδοχική νίκη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (9-10) με 121-102. Για τους Νεοϋορκέζους, ξεχώρισε ο Αλβαράδο με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον είχε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους «Ιππότες» κυριάρχησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Τζέιμς Χάρντεν ακολούθησε με 28 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Μάριο Χεζόνια ήταν σε κακό βράδυ, αφού σε 10:15 λεπτά συμμετοχής μάζεψε μόλις 3 ριμπάουντ.