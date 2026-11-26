Ρόκετς - Σανς 116-104: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ
Ο Κέβιν Ντουράντ έγραψε ιστορία! Ο αστέρας των Ρόκετς (14-5) έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έφτασε τους 33.000 πόντους, στη νίκη του Χιούστον εις βάρος των Σανς (9-8) με 116-104. Ο δις πρωταθλητής της λίγκας κατέγραψε double - double με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32:39 και πλέον κυνηγά την τετράδα των ελίτ σκόρερ όλων των εποχών.
KEVIN DURANT: 5TH PLAYER EVER TO REACH 33K CAREER POINTS 🔥 Joining LeBron James. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone and Kobe Bryant! https://t.co/Ht9bu2iPHQ— NBA (@NBA) November 26, 2026
Για τους Ρόκετς κορυφαίος ήταν ο Σενγκούν, που σημείωσε αδιανόητο triple - double (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ). Για το Φοίνιξ, ο Μπούκερ τράβηξε... κουπί με 25 πόντους και 6 ασίστ.
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Feasting on a W for Thanksgiving 😌 https://t.co/Uezp7fZ50K— Houston Rockets (@HoustonRockets) November 26, 2026
Οι Πρωταθλητές Νικς (12-6) αρχίζουν και... ρολάρουν για τα καλά, αφού σημείωσαν έκτη διαδοχική νίκη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (9-10) με 121-102. Για τους Νεοϋορκέζους, ξεχώρισε ο Αλβαράδο με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον είχε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους «Ιππότες» κυριάρχησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Τζέιμς Χάρντεν ακολούθησε με 28 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Μάριο Χεζόνια ήταν σε κακό βράδυ, αφού σε 10:15 λεπτά συμμετοχής μάζεψε μόλις 3 ριμπάουντ.
GO NEW YORK GO NEW YORK GO https://t.co/8G8YbUDHIt— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 26, 2026
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