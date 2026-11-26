Κέβιν Ντουράντ και Ντίλον Μπρουκς μας χάρισαν ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο, αφού σταμάτησαν ουσιαστικά τον αγώνα για να... τσακωθούν.

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο μας χάρισε η αναμέτρηση των Χιούστον Ρόκετς με τους Φοίνιξ Σανς τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/11), που βρήκε νικητές τους πρώτους με 116-104 και το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 14-5, όντας 4οι στην Δυτική περιφέρεια του NBA.

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερη για τον Κέβιν Ντουράντ, αφού έφτασε (και ξεπέρασε) τους 33.000 πόντους στη σπουδαία καριέρα του, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ με ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν και Κόμπι Μπράιαντ.

Ωστόσο, ο 38χρονος σούπερ σταρ των Ρόκετς φρόντισε κάπως να... χαλάσει αυτή του την «επιτυχία», αφού παρέα με τον Ντίλον Μπρουκς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, οι δυο τους άρχισαν μια «κοκορομαχία», με το παιχνίδι να σταματάει και τους διαιτητές να τους χωρίζουν πριν η κατάσταση ξεφύγει, ενώ (προφανώς) αμφότεροι τιμωρήθηκαν με τεχνική ποινή.

Η κόντρα των δυο κρατάει καιρό, από τη συνύπαρξή τους στην ομάδα του Φοίνιξ.