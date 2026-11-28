NBA: Το σερί του ΛεΜπρόν και το ιστορικό ξεκίνημα των Σίξερς μετά από 26 χρόνια!
Σε μία ακόμη άνετα νίκη έφτασαν οι Σίξερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11). Η Φιλαδέλφεια φιλοξενήθηκε από τους Πέισερς και δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, έφτασε άνετα στη νίκη με 111-87. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του.
Ο «βασιλιάς» είχε 21 πόντους (2/3 βολές, 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά. Ο ΛεΜπρόν επιβεβαίωσε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, καθώς ήταν το πέμπτο διαδοχικό ματς που έβαλε 20+ πόντους.
Οι Σίξερς έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και για την ώρα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 20 παιχνίδια, έχουν ρεκόρ 16-4 και είναι πρώτοι στην Ανατολική περιφέρεια. Αυτό είναι το καλύτερο ξεκίνημά τους μετά από 26 χρόνια και τη σεζόν 2000-2001.
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LEBRON RECORDS 5TH STRAIGHT 20+ PT GAME (21 PTS, 7 REB, 6 AST). SIXERS CLINCH EAST GROUP B 🏆 16-4 ON THE SEASON... THEIR BEST START THROUGH 20 GAMES SINCE 2000-01! https://t.co/0fi1FzWEXo— NBA (@NBA) November 28, 2026
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