Γουεμπανιάμα: «Στις βολές είμαι σαν τον Σακίλ»
Οι Σπερς υποδέχθηκαν του Λέικερς και παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη, το Σαν Αντόνιο πήρε τη νίκη με 99-96.
O Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν εντυπωσιακός (25 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 2 λάθη), όμως ήταν άστοχος στις βολές και αυτό δεν το άφησε ασχολίαστο.
Θέλησε να αστειευτεί μετά το τέλος του ματς και έβαλε στην... εξίσωση τον Σακίλ Ο'Νίλ που στην καριέρα του δυσκολευόταν στις βολές. «Πρέπει να πω ότι, όσον αφορά τις ελεύθερες βολές, αυτή τη στιγμή είμαι ακριβώς όπως ο Σακ».
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Ο Wemby είχε 3/8 βολές κόντρα στους Λέικερς, ενώ ο Shaq είχε ποσοστό 52.7% στην καριέρα του στις βολές
Victor Wembanyama: “I gotta say, I'm just like Shaq free-throw shootingwise right now.” (h/t @Josh810) https://t.co/BrkfuGmtN3— Legion Hoops (@LegionHoops) November 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.