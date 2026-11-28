O Βίκτορ Γουεμπανιάμα αστιεύτηκε για το ποσοστό του στις βολές, βάζοντας στην εξίσωση τον Σακίλ Ο'Νίλ

Οι Σπερς υποδέχθηκαν του Λέικερς και παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη, το Σαν Αντόνιο πήρε τη νίκη με 99-96.

O Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν εντυπωσιακός (25 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 2 λάθη), όμως ήταν άστοχος στις βολές και αυτό δεν το άφησε ασχολίαστο.

Θέλησε να αστειευτεί μετά το τέλος του ματς και έβαλε στην... εξίσωση τον Σακίλ Ο'Νίλ που στην καριέρα του δυσκολευόταν στις βολές. «Πρέπει να πω ότι, όσον αφορά τις ελεύθερες βολές, αυτή τη στιγμή είμαι ακριβώς όπως ο Σακ».

Ο Wemby είχε 3/8 βολές κόντρα στους Λέικερς, ενώ ο Shaq είχε ποσοστό 52.7% στην καριέρα του στις βολές