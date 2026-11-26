Τα αποτελέσματα του NBA στο Gazzetta
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».
Άλλη μια βραδιά στον «μαγικό κόσμο του NBA» έφτασε στο τέλος της με άφθονο θέαμα και επικές «μάχες».
Τα αποτελέσματα (26/11):
- Σίξερς - Χιτ 111-104
- Χόρνετς - Μπουλς 105-107
- Νικς - Καβαλίερς 121-102
- Θάντερ - Τίμπεργουλβς 106-113
- Γκρίζλις - Κλίπερς 115-97
- Μπακς - Νετς 97-104
- Ρόκετς - Σανς 116-104
- Γουόριορς - Κινγκς 129-110
- Μπλέιζερς - Σπερς 116-111
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.