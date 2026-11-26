Οι Ορλάντο Μάτζικ ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Το Ορλάντο έκοψε μαχαίρι την... όρεξη όλων των ευρωπαϊκών μνηστήρων, που «γλυκοκοίταζαν» τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ! Οι Μάτζικ ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού και πρώην αθλητή του ΠΑΟΚ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Μιλγουόκι Μπακς, με μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ.