Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Ορλάντο Μάτζικ όπως έκανε γνωστό ο Σαμ Σαράνια.

Τέλος τα σενάρια για Ευρώπη για τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, Σαμ Σαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Μάτζικ για την επόμενη διετία.

Ο 26χρονος πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ μετά την αποδέσμευσή του από του Μπακς, βρήκε αυτό που ήθελε και θα συνεχίσει την καριέρα του στο κουρφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, καταγράφοντας 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 33,2 λεπτά συμμετοχής.