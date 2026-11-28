NBA Cup: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά
Η αγωνιστική δράση στο NBA συνεχίζεται, σε μία σεζόν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια, έχει «συστηθεί» μία ακόμα διοργάνωση στους φίλους του μπάσκετ, το οποίο είναι το NBA Cup, που μάλιστα πρόκειται για τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου.
Με την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων του Σαββάτου (28/11), έγιναν γνωστές οι ομάδες που πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι πήραν ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα των Νικς, οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν κατάφεραν να βρεθούν ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες της Ανατολικής περιφέρειας που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.
Από την Ανατολή, προκρίθηκαν οι Σίξερς, οι Χοκς, οι Πίστονς και οι Σέλτικς. Από τη Δυτική περιφέρεια, οι Σπερς, οι Μάβερικς, οι Μπλέιζερς και οι Σίξερς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Το πρόγραμμα του NBA Cup
Ανατολική περιφέρεια
Χοκς - Σίξερς (5/12, 02:00)
Πίστονς - Σέλτικς (6/12, 02:30)
Δυτική περιφέρεια
Μάβερικς - Σπερς (5/12, 04:30)
Μπλέιζερς - Γκρίζλις (6/12, 05:00)
THE KNOCKOUT ROUNDS ARE SET 🏆 Quarterfinals will take place on Friday, 12/4 and Saturday, 12/5 on Prime. WHO WILL WIN the @emirates NBA Cup? https://t.co/tv6EzZlTAK— NBA (@NBA) November 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.