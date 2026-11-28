Δείτε τις ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του NBA Cup.

Η αγωνιστική δράση στο NBA συνεχίζεται, σε μία σεζόν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια, έχει «συστηθεί» μία ακόμα διοργάνωση στους φίλους του μπάσκετ, το οποίο είναι το NBA Cup, που μάλιστα πρόκειται για τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου.

Με την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων του Σαββάτου (28/11), έγιναν γνωστές οι ομάδες που πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι πήραν ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα των Νικς, οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν κατάφεραν να βρεθούν ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες της Ανατολικής περιφέρειας που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Από την Ανατολή, προκρίθηκαν οι Σίξερς, οι Χοκς, οι Πίστονς και οι Σέλτικς. Από τη Δυτική περιφέρεια, οι Σπερς, οι Μάβερικς, οι Μπλέιζερς και οι Σίξερς.

Το πρόγραμμα του NBA Cup

Ανατολική περιφέρεια

Χοκς - Σίξερς (5/12, 02:00)

Πίστονς - Σέλτικς (6/12, 02:30)

Δυτική περιφέρεια

Μάβερικς - Σπερς (5/12, 04:30)

Μπλέιζερς - Γκρίζλις (6/12, 05:00)