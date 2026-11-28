Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς στο NBA.

Επιστροφή στη δράση του NBA, με 11 αναμετρήσεις (28/11). Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήραν ένα σπουδαίο διπλό επί των πρωταθλητών Νικς με 108-105, ενώ οι Σπερς «λύγισαν» στην έδρα τους, τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς με 99-96.

Το top 10 της βραδιάς ήταν αρκετά εντυπωσιακό, με τον Κέλι Ούμπρε να είναι δίκαια στην κορυφή. Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ, έκανε ένα απίστευτο μπλοκ στον Τζοέλ Εμπίντ, σε προσπάθειά του για κάρφωμα.