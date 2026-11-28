ΝΒΑ: Το top 10 της βραδιάς (28/11) - Στην κορυφή ο Κέλι Ούμπρε με απίστευτο μπλοκ στον Εμπίντ
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Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς στο NBA.
Επιστροφή στη δράση του NBA, με 11 αναμετρήσεις (28/11). Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήραν ένα σπουδαίο διπλό επί των πρωταθλητών Νικς με 108-105, ενώ οι Σπερς «λύγισαν» στην έδρα τους, τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς με 99-96.
Το top 10 της βραδιάς ήταν αρκετά εντυπωσιακό, με τον Κέλι Ούμπρε να είναι δίκαια στην κορυφή. Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ, έκανε ένα απίστευτο μπλοκ στον Τζοέλ Εμπίντ, σε προσπάθειά του για κάρφωμα.
Δείτε το top 10
@Photo credits: NBA/Getty Images
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