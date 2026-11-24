Ρόκετς: Πήγε για... ανεμόμυλο και μας χάρισε το blooper της σεζόν
Οι Ρόκετς δικαιολόγησαν τα προγνωστικά και επικράτησαν με 116-104 των Κλίπερς. Με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο έλεγξαν το ματς και έφτασαν στο 13-5, ρίχνοντας τους ηττημένους στο 4-12. Πρωταγωνιστής Ντουράντ με 32 πόντους.
Αλλά ο Ίσον είπε να κλέψει λίγο τα... φώτα από τον KD αλλά όχι για θετικό λόγο. Ο παίκτης του Χιούστον βγήκε ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό και είπε να κάνει κάτι ξεχωριστό αλλά δεν πήγε και πολύ καλή η σκέψη του.
Προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με... ανεμόμυλο, αλλά του έφυγε η μπάλα και έτσι χάρισε ένα από τα blooper της σεζόν. Μάλιστα οι συμπαίκτες του στον πάγκο δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν.
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Tari Eason airballs a windmill dunk. 😬💀 https://t.co/SxCFq1oqh8— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 24, 2026
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