Σίξερς - Χιτ 111-104: Νίκη για τη Φιλαδέλφεια κόντρα στην παρέα του Γιάννη
Οι Σίξερς (15-4) επικράτησαν των Χιτ (10-7) με 111-104 σε ένα ματς - διαφήμιση του μπάσκετ και έσπασαν το σερί των επτά νικών των φιλοξενούμενων! Για τη Φιλαδέλφεια, ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε triple - double με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 35:01, ενώ για το Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double - double καταγράφοντας 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 36:14.
Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με τον οργανισμό της Φλόριντα να έχει επαφή με το παιχνίδι και να κάνει την αντεπίθεσή του αλλά ως εκεί... Για τους Σίξερς ξεχώρισε επίσης ο Μάξι με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 37:16. Άξιος συμπαραστάτης του «Greek Freak» ο Ντέιβιον Μίτσελ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ (double - double), σε 40:03.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-32, 62-53, 90-81, 111-104
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thankful for: @Bloom_Energy https://t.co/E3v0JADNJs— Philadelphia 76ers (@sixers) November 26, 2026
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