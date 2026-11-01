Οι Γκρίζλις έχουν ξεκινήσει στο ΝΒΑ με ρεκόρ 6-0 και το Gazzetta γράφει για την ομάδα που έχει εκπλήξει τους πάντες ευχάριστα, επενδύοντας σε νεαρούς παίκτες που απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

Αν κάποιος πριν το ξεκίνημα της σεζόν έλεγε πως οι Γκρίζλις θα είναι αήττητοι μετά από έξι ματς και θα έχουν το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα, θα τον περνούσαν για τρελό.

Το Μέμφις κατάφερε να επικρατήσει με 136-105 των Κινγκς δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση σε άλλο ένα ματς και πλέον είναι στο 6-0 σε μια σεζόν που ενώ δεν το υπολόγιζε κανείς, σιγά-σιγά αρχίζουν να ασχολούνται μαζί του.

Οι... αρκούδες έχουν δημιουργήσει ένα ρόστερ με μπόλικο, ταλέντο παίρνοντας την δύσκολη απόφαση πριν λίγους μήνες να ανταλλάξουν τον σταρ τους, Τζα Μοράντ.

Ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο

Οι Γκρίζλις διαθέτουν ένα ρόστερ που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο στο μέλλον, όταν οι ταλαντούχοι παίκτες του φτάσουν στο peak τους. Το Μέμφις έζησε όμορφες στιγμές στην εποχή του Ζακ Ράντολφ, του Μαρκ Γκασόλ, του Κόνλεϊ και του Τόνι Άλεν. Η ελπίδα επέστρεψε με τον Μοράντ, όμως και πάλι δεν έγινε κάτι το συγκλονιστικό στα playoffs.

Το Μέμφις πήρε την απόφαση να εμπιστευτεί τα νιάτα και να φτιάξει αρκετούς παίκτες. Φέτος ξεκινούν με Τζερόμ, Κάουαρντ, Γουέλς, Μπούζερ και Εντέι. Κατά σειρά οι ηλικίες τους είναι 29, 23, 23, 19 και 24. Μαγεία!

Γενικότερα στο ρόστερ είναι όλοι κάτω από 27 ετών πλην του Τζερόμ που κάνει τη σεζόν της ζωής του στα 29 και του Τζέραμι Γκραντ που είναι 32.

Αρχικά δικαιώνονται απόλυτα με την πρώτη επιλογή τους, στο draft, τον Κάμερον Μπούζερ. Ο γιος του Κάρλος, δείχνει πολύ ώριμος από την πρώτη σεζόν με 15.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ. Σπουδαίες κινήσεις στo post, υπέροχο διάβασμα των φάσεων και έφεση στις ασίστ. Έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple double.

Ο Τζερόμ μετρά 25.8 πόντους μέσο όρο σε μια αδιανόητη εκκίνηση, ενώ σημαντικές βοήθειες δίνουν οι σφαίρες Κάουαρντ και Γουέλς στην περιφέρεια. Ο Εντέι είναι το μέγεθος που κάνει τη βρώμικη δουλειά στη ρακέτα μαζί με τον Στιούαρτ.

Σίγουρα θα έρθουν και οι ήττες αλλά με μια πρώτη ματιά δείχνουν ένα σύνολο καλά δουλεμένο από τον Ίσαλο που θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον.

Η γενναία απόφαση του Ίσαλο

Ο Τζα Μοράντ για χρόνια αποτέλεσε τον ηγέτη των Γκρίζλις. Ένας franchise player για εκείνους, ένα τεράστιο ταλέντο. Πυραυλοκίνητος παίκτης που όμως αρκετές φορές δημιουργούσε αναστάτωση με τη συμπεριφορά του εντός κι εκτός παρκέ.

Ο Ίσαλο που έκανε σπουδαία δουλειά στην Παρί και πλέον οδηγεί σαν head coach τους Γκρίζλις προσπάθησε να βρει ένα τρόπο να τον κουμαντάρει, αλλά ήταν μάταιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα της περσινής σεζόν, η σχέση ανάμεσα στον Τζα Μοράντ και τον Ίσαλο, έδειχνε να έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι δυο τους, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου.

Μετά την ήττα των Μέμφις Γκρίζλις επί των Λέικερς, οι δηλώσεις του Τζα Μοράντ που έριχνε... πυρά προς το προπονητικό τιμ προκάλεσαν εντυπώσεις. Ο Μοράντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και επιθετικός απέναντι στο προπονητικό επιτελείο, αφήνοντας αιχμές στις δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ. Όταν ρωτήθηκε για το τι έφταιξε απέναντι στους Λέικερς, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Ρωτήστε το προπονητικό επιτελείο». Κι όταν τον πίεσαν για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε η ομάδα να μην χάνει τέτοια παιχνίδια, απάντησε με σαρκασμό: «Σύμφωνα με αυτούς, μάλλον το να μη παίζω εγώ».

Το χάσμα ήταν αγεφύρωτο και η αποχώρηση του Τζα για τους Μπλέιζερς ήταν μια απόφαση που έπρεπε να παρθεί για το καλό και των δύο πλευρών.

Μπορεί να στερήθηκαν την ποιότητα του Μοράντ, αλλά πλέον δεν υπάρχει το μεγάλο «εγώ», η μεγάλη βεντέτα στην ομάδα και οι νεαροί παίκτες μπορούν να βγουν μπροστά και να πάρουν ευθύνες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν.

Έμφαση στην άμυνα, τρίποντα και κυρίαρχοι στα ριμπάουντ

One 〽️ore before half 👌 https://t.co/oM75a5Mja4 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 1, 2026

Οι Γκρίζλις κάνουν εξαιρετική δουλειά στην άμυνα φέτος. Είναι η 5η καλύτερη άμυνα στη λίγκα και δέχονται με 106.2 πόντους ανά ματς, δείχνοντας προσήλωση τόσο στην άμυνα στη ρακέτα, όσο και στην περιφερειακή τους άμυνα.

Πάμε και στα τρίποντα, εκεί όπου κάνουν θραύση με το 39.9% με το οποίο σουτάρουν. Έχουν Τζερόμ, έχουν Γουέλς που σουτάρει με 44%, τον Σπένσερ που έχει 59% και τον Κάουαρντ που μετρά εξωπραγματικό 69%!

Ελεύθεροι σκοπευτές αρκετοί παίκτες που δεν αφήνουν τον αντίπαλο να ηρεμήσει και τον πληγώνουν συνέχεια. Φυσικά γίνεται δουλίτσα και στα ριμπάουντ.

Το Μέμφις είναι κορυφαία ομάδα στη λίγκα στον τομέα αυτό με 50.8. Ελέγχουν τη ρακέτα με εξαιρετικό τρόπο. Στα 10.8 ριμπάουντ ο Μπούζερ, στα 9 ο Κάουαρντ που κάνει θραύση δίπλα στον rookie, ενώ 7.3 ριμπάουντ μετρά ο Εντέι.

Πρέπει κάποιος να κάτσει να τους δει 2-3 ματσάκια για να θαυμάσει και την υπέροχη κυκλοφορία μπάλας σε πολλές περιπτώσεις. Κανείς δεν είναι εγωιστής, όλοι παίζουν για την ομάδα και αυτό βγαινει προς τα έξω.

Οι Γκρίζλις ήρθαν για να μείνουν και θέλουν να αντέξουν για να μπουν στην postseason, κάτι που στο ξεκίνημα της σεζόν έμοιαζε παραπάνω από θαύμα. Τόπο στα νιάτα οι Γκρίζλις και ελπίζουν πως αυτή η παρέα θα τους δώσει μεγάλες στιγμές στο μέλλον.