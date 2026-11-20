Οι Γκρίζλις... διέλυσαν τους Γουόριορς, οι Μπλέιζερς κέρδισαν τους Μπακς, οι Νικς επικράτησαν των Τίμπεργουλβς και οι Σπερς... υπέταξαν τους Κλίπερς.

Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι Γκρίζλις, επικρατώντας των Γουόριορς με 126-98.

Η ομάδα του Μέμφις συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, πετυχαίνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γουέλς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπάσεϊ με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 55-47, 92-73, 126-98

Μπακς - Μπλέιζερς: 114-124

Έχοντας ως μπροστάρη των Ντέιμιεν Λίλαρντ οι Μπλέιζερς επικράτησαν εκτός έδρας των Μπακς με 124-114.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 33 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χίροου με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-24, 58-60, 82-96, 114-124

Τίμπεργουλβς - Νικς: 99-102

Σε ματς που εξελίχθηκε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο οι Νικς μπόρεσαν να φύγουν με το «διπλό» από την έδρα των Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 102-99.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, που πέτυχε 22 πόντους, 12 ριμπάοντ και τον Μπράνσον που ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 21 πόντους και 7 ασίστ... οδήγησαν την ομάδα τους προς τη νίκη.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κουμίνγκα με 23 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 50-65, 78-90, 99-102

Σπερς - Κλίπερς: 124-112

Χάη στο εξαιρετικό πρόσωπο που παρουσίασαν στην τελευταία περίοδο οι Σπερς μπόρεσαν να επικρατήσουν των Κλίπερς με 124-112.

Με το ματς να είναι κοντά στο φινάλε του τρίτου 12λέπτου (92-88), η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε επιμέρους σερί 32-24 στην τελευταία περίοδο και μπόερεσε να «καθαρίσει» το ματς.

Πρώτος σκόρερ για τους Σπερς ο Γουεμπανιάμα με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γκάρλαντ με 23 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-21, 57-54, 92-88, 124-112