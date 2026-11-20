NBA: Ασταμάτητοι οι Γκρζίλις, 12η σερί ήττα για τους Μπακς, «διπλό» οι Νικς, κυριαρχία Γουεμπανιάμα επί των Κλίπερς
Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι Γκρίζλις, επικρατώντας των Γουόριορς με 126-98.
Η ομάδα του Μέμφις συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, πετυχαίνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γουέλς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπάσεϊ με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.
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Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 55-47, 92-73, 126-98
Μπακς - Μπλέιζερς: 114-124
Έχοντας ως μπροστάρη των Ντέιμιεν Λίλαρντ οι Μπλέιζερς επικράτησαν εκτός έδρας των Μπακς με 124-114.
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 33 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χίροου με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 21-24, 58-60, 82-96, 114-124
Τίμπεργουλβς - Νικς: 99-102
Σε ματς που εξελίχθηκε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο οι Νικς μπόρεσαν να φύγουν με το «διπλό» από την έδρα των Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 102-99.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, που πέτυχε 22 πόντους, 12 ριμπάοντ και τον Μπράνσον που ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 21 πόντους και 7 ασίστ... οδήγησαν την ομάδα τους προς τη νίκη.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κουμίνγκα με 23 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 50-65, 78-90, 99-102
Σπερς - Κλίπερς: 124-112
Χάη στο εξαιρετικό πρόσωπο που παρουσίασαν στην τελευταία περίοδο οι Σπερς μπόρεσαν να επικρατήσουν των Κλίπερς με 124-112.
Με το ματς να είναι κοντά στο φινάλε του τρίτου 12λέπτου (92-88), η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε επιμέρους σερί 32-24 στην τελευταία περίοδο και μπόερεσε να «καθαρίσει» το ματς.
Πρώτος σκόρερ για τους Σπερς ο Γουεμπανιάμα με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γκάρλαντ με 23 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-21, 57-54, 92-88, 124-112
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