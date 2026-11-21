Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Άλλη μια βραδιά με πλούσιο θέαμα στον «μαγικό κόσμο του NBA» ολοκληρώθηκε. Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τα αποτελέσματα (21/11):