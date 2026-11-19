Τα αποτελέσματα του NBA στο Gazzetta
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Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».
Άλλη μια βραδιά με πλούσιο θέαμα και το αποτύπωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκληρώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με πολλές σπουδαίες αναμετρήσεις, εκπλήξεις και τρομερές ατομικές εμφανίσεις.
Τα αποτελέσματα 19/11:
- Καβαλίερς - Γκρίζλις 121-124
- Πέισερς - Ρόκετς 104-119
- Χιτ - Μπακς 137-130
- Μάτζικ - Σίξερς 116-121
- Νετς - Μπουλς 107-137
- Ράπτορς - Γουίζαρντς 99-103
- Μάβερικς - Γουόριορς 116-94
- Πέλικανς - Πίστονς 109-122
- Θάντερ - Χοκς 112-117
- Νάγκετς - Σέλτικς 105-101
- Λέικερς - Τζαζ 97-109
- Κινγκς - Σανς 107-128
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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