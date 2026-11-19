Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Άλλη μια βραδιά με πλούσιο θέαμα και το αποτύπωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκληρώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με πολλές σπουδαίες αναμετρήσεις, εκπλήξεις και τρομερές ατομικές εμφανίσεις.

Τα αποτελέσματα 19/11: