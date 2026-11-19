Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Μιλγουόκι Μπακς με 137-130 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγγίζει το triple double σε μια βραδιά αφιερωμένη στο GTA 6.

Στη... Vice City επικράτησε ο «νόμος» των Χιτ και του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Το Μαϊάμι (9-6) λύγισε τους Μιλγουόκι Μπακς (1-14) με 137-130 και έφτασε τις έξι σερί νίκες με τον «Greek Freak» να πληγώνει την παλιά του ομάδα και να αγγίζει το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32:15.

Για το franchise της Φλόριντα, που γιόρτασε το GTA 6 με θεματική σε όλο το γήπεδο, ακολούθησε τον Έλληνα αστέρα ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν πληθωρικός με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για τα «Ελάφια» που παραπαίουν, ξεχώρισε ο Κάιλ Κούζμα με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-23, 74-48, 112-86, 137-130