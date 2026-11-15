Οι Σίξερς πέρασαν το εμπόδιο των Πέισερς με δυσκολία (131-124), σε ένα παιχνίδι που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν «διπλός».

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για τους Σίξερς. Υποδέχθηκαν τους Πέισερς για τη regular season του NBA και επικράτησαν με 131-124, σε ένα παιχνίδι που οι Λεμπρόν, Μάξεϊ και Μπράουν ξεχώρισαν.

Ο «βασιλιάς» τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ, γράφοντας ξανά ιστορία. Ο ΛεΜπρόν έγινε ο 3ος παίκτης με τις περισσότερες ασίστ (12.092) στην ιστορία του NBA, καθώς ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ.

Εξαιρετικοί και οι Ταϊρίζ Μάξεϊ (27 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Τζέιλεν Μπράουν (31 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 λάθη). Για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ,1 λάθος και 1 κλέψιμο.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-35, 58-57, 97-87, 131-124