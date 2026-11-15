Σίξερς - Πέισερς 131-124: Συνέχεια στις νίκες και νέο ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν
Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για τους Σίξερς. Υποδέχθηκαν τους Πέισερς για τη regular season του NBA και επικράτησαν με 131-124, σε ένα παιχνίδι που οι Λεμπρόν, Μάξεϊ και Μπράουν ξεχώρισαν.
Ο «βασιλιάς» τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ, γράφοντας ξανά ιστορία. Ο ΛεΜπρόν έγινε ο 3ος παίκτης με τις περισσότερες ασίστ (12.092) στην ιστορία του NBA, καθώς ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ.
Εξαιρετικοί και οι Ταϊρίζ Μάξεϊ (27 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Τζέιλεν Μπράουν (31 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 λάθη). Για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ,1 λάθος και 1 κλέψιμο.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-35, 58-57, 97-87, 131-124
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.