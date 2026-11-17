Οι Σίξερς είναι ασταμάτητοι και επικράτησαν και των Νετς με 135-123

Οι Σίξερς δεν σταματούν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ΝΒΑ φέτος και πλέον έφτασαν στο 12-3. Επικράτησαν με 135-123 των Νετς μέσα στο Μπρούκλιν και είναι στην κορυφή της Ανατολής.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έπαιξε στο ματς, αλλά αυτό δεν στοίχισε γιατί η ποιότητα της Φιλαδέλφεια δεν περιορίζεται στον King James. Ο Εμπίντ είχε 37 πόντους, ο Μπράουν μέτρησε 31 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Μάξει τελείωσε με 24 πόντους και 9 ασίστ.

Για τους ηττημένους ο Ραντλ είχε 33 πόντους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ μέτρησε 25 και ο Νόλαν Τραορέ με σταμάτησε στους 23 αλλά δεν γινόταν να σώσουν την ομάδα τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-78, 95-105, 123-135