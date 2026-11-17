Νετς - Σίξερς 123-135: Στην κορυφή της Ανατολής με μαγική τριάδα
Οι Σίξερς δεν σταματούν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ΝΒΑ φέτος και πλέον έφτασαν στο 12-3. Επικράτησαν με 135-123 των Νετς μέσα στο Μπρούκλιν και είναι στην κορυφή της Ανατολής.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έπαιξε στο ματς, αλλά αυτό δεν στοίχισε γιατί η ποιότητα της Φιλαδέλφεια δεν περιορίζεται στον King James. Ο Εμπίντ είχε 37 πόντους, ο Μπράουν μέτρησε 31 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Μάξει τελείωσε με 24 πόντους και 9 ασίστ.
Για τους ηττημένους ο Ραντλ είχε 33 πόντους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ μέτρησε 25 και ο Νόλαν Τραορέ με σταμάτησε στους 23 αλλά δεν γινόταν να σώσουν την ομάδα τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-78, 95-105, 123-135
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