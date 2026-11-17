Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Ρόκετς.

Οι Χιτ έχουν πατήσει για τα καλά το... γκάζι και βρίσκονται στο 8-6 μετά τη νίκη τους επί των Ρόκετς με 128-110. Έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν.

Φυσικά σε άλλο ένα ματς ο Έλληνας σταρ έκανε το κομμάτι, δείχνοντας την κλάση του και την τρομερή του φόρμα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κυρίαρχος σε άλλη μια αναμέτρηση και η άμυνα των Ρόκετς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει. Ο Greek Freak είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής με 8/10 δίποντα και 4/6 βολές.

Με την σεζόν που κάνει δείχνει πως θα διεκδικήσει το βραβείο του MVP μέχρι το τέλος, με τους Ντόντσιτς και Γουεμπανιάμα να έχουν θέσει ισχυρές υποψηφιότητες.

Δείτε τα καλύτερα του.