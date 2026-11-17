Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 106-98, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Σάνον.

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους οι λύκοι στο ΝΒΑ παρόλο που έχουν αναγκαστεί να παίξουν τα περισσότερα ματς από το ξεκίνημα της σεζόν χωρίς τον Έντουαρντς.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 106-98 των Μπλέιζερς και έτσι πήγαν στο 10-4 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 9-4. Δύο ομάδες που δείχνουν καλά στοιχεία φέτος.

Από την πλευρά των νικητών ο Σάνον σταμάτησε στους 34 πόντους με 15/16 βολές, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γκομπέρ με 18 πόντους αλλά και 15 ριμπάουντ στο ματς.

Στον αντίποδα ο Άβντια είχε 27 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κλίνγκαν μέτρησε 10 με 10 ριμπάουντ. Οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να τους βοηθήσουν.