Ο rookie των Μαϊάμι Χιτ, Ράιαν Κόνγουελ, έπλεξε το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μέλι... έσταξε ο rookie των Μαϊάμι Χιτ, Ράιαν Κόνγουελ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το franchise της Φλόριντα πηγαίνει από νίκη σε νίκη και φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του για τα... καλά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα ξημερώματα, οι Χιτ επιβλήθηκαν με 128-110 των Ρόκετς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-6, πετυχαίνοντας παράλληλα την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο NBA.

Ο Κόνγουελ μίλησε εκτενώς για τον «Greek Freak» και μεταξύ άλλων στάθηκε στο διαμέτρημα που έχει ως παίκτης αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι του Έλληνα αστέρα βοηθά και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόνγουελ:

«Η βαρύτητα που έχει ως παίκτης είναι τρελή. Δεν έχω παίξει ποτέ με παίκτη τέτοιας εμβέλειας. Το να βλέπω τα διαφορετικά πράγματα που κάνει με ή χωρίς την μπάλα και πώς οι ομάδες εστιάζουν πάντα πάνω του, το κάνει ευκολότερο για όλους μας. Όλοι είμαστε ευγνώμονες που είμαστε απλώς στην ομάδα μαζί του».