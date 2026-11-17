Κόνγουελ: «Ευγνώμων που είμαι συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο»
Μέλι... έσταξε ο rookie των Μαϊάμι Χιτ, Ράιαν Κόνγουελ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το franchise της Φλόριντα πηγαίνει από νίκη σε νίκη και φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του για τα... καλά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα ξημερώματα, οι Χιτ επιβλήθηκαν με 128-110 των Ρόκετς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-6, πετυχαίνοντας παράλληλα την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο NBA.
Ο Κόνγουελ μίλησε εκτενώς για τον «Greek Freak» και μεταξύ άλλων στάθηκε στο διαμέτρημα που έχει ως παίκτης αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι του Έλληνα αστέρα βοηθά και τους συμπαίκτες του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόνγουελ:
«Η βαρύτητα που έχει ως παίκτης είναι τρελή. Δεν έχω παίξει ποτέ με παίκτη τέτοιας εμβέλειας. Το να βλέπω τα διαφορετικά πράγματα που κάνει με ή χωρίς την μπάλα και πώς οι ομάδες εστιάζουν πάντα πάνω του, το κάνει ευκολότερο για όλους μας. Όλοι είμαστε ευγνώμονες που είμαστε απλώς στην ομάδα μαζί του».
Ryan Conwell says he is THANKFUL to be on a team with Giannis: “His gravity is crazy. I never played with a player of that magnitude. To see the different things he does with and without the ball and how teams are always keying on him, it makes it easier for all of us. We’re all thankful to just be on the team with him”— Heat Central (@TheHeatCentral) November 17, 2026
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