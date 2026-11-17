To Μαϊάμι έχει αντιστρέψει το κλίμα με τις τελευταίες του εμφανίσεις και το Gazzetta στέκεται στα κλειδιά της φόρμας του.

Μπορεί να ξεκίνησαν με τον χειρότερο τρόπο τη σεζόν οι Χιτ και με αρκετές ήττες, ωστόσο στα τελευταία ματς έχουν αρχίσει να δείχνουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Το Μαϊάμι επικράτησε με 128-110 των εξαιρετικών φέτος Ρόκετς και έτσι πήγαν στο 8-6.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εντυπωσιακός σε όλα τα ματς, ο Αντεμπάγιο έχει ανέβει και είναι ξανά πυλώνας, ενώ λύσεις δίνουν και οι Μίτσελ και Τόμπσον. Το Gazzetta στέκεται στην αλλαγή του Μαϊάμι που έχει μάθει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Από το 0-4 στις 5 σερί νίκες

IT WAS RAINING THREES IN MIAMI TONIGHT. 18 TOTAL THREES. 🔥 Thompson: 5 3PM 🔥 Gardner: 4 3PM 🔥 Wiggins: 3 3PM 🔥 Portis Jr.: 2 3PM 🔥 Fontecchio: 2 3PM 🔥 Mitchell: 1 3PM 🔥 Conwell: 1 3PM https://t.co/U8LR733IpE — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 17, 2026

Στο ξεκίνημα της σεζόν η αμφισβήτηση για τους Χιτ ήταν έντονη, αφού ξεκίνησαν με 4 ήττες. Δεν έβρισκαν λύσεις στο παρκέ, υπήρχαν κενά αμυντικά και πολλές ανορθογραφίες επιθετικά.

Αλλά το τελευταίο διάστημα, το Μαϊάμι έχει βρει τους ρόλους για τον κάθε παίκτη, η επίθεση φανερώνει κώδικες επικοινωνίας και η άμυνα είναι πιο σκληρή. Με αποτέλεσμα να μετρούν 5 σερί νίκες και το ρεκόρ τους να έχει πάει στο 8-6.

Και αν οι Κινγκς και οι Τζαζ είναι κακές ομάδες και φέτος, το ίδιο δεν ισχύει για τους Καβς, τους Πίστονς και τους Ρόκετς τους οποίους νίκησαν τις 3 τελευταίες αγωνιστικές.

Πέμπτη επίθεση, δεύτεροι στις ασίστ

The squad was ON ONE. 😮‍💨 https://t.co/AgwIF8s3wv — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 17, 2026

Η επίθεση των Χιτ πλέον λειτουργεί σε πολύ καλό επίπεδο και βρίσκεται στο TOP 5 της λίγκας. Για την ακρίβεια είναι στην 5η θέση, αφού πετυχαίνουν 118.7 πόντους κατά μέσο όρο.

Το ρόστερ έχει ποιότητα, διαθέτει το κορυφαίο δίδυμο ψηλών στη λίγκα και μένει να δούμε αν έχει και αρκετό βάθος για να πάει μακριά στα playoffs, εκεί όπου θα σφίξουν τα γάλατα.

Επιπλέον οι Χιτ τα πάνε περίφημα και στην κυκλοφορία μπάλας. Το συνδυαστικό παιχνίδι του, το ball sharing λειτουργεί εξαιρετικά και το Μαϊάμι είναι δεύτερο σε ασίστ με 29.8

Ο Γιάννης, ο Μπαμ και οι άλλοι

Μπροστάρης στην προσπάθεια των Χιτ είναι ο Γιάννης που κυριαρχεί σε επίθεση και άμυνα και έχει μέχρι τώρα 28.9 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ. Ο Έλληνας σταρ δεν δυσκολεύτηκε πολύ να φορέσει την μπέρτα του Superman και στο Μαίάμι. Από κοντά και Διόσκουρος του στη ρακέτα, ο Μπαμ με 19.5 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 2.1 κλεψίματα. Η άνοδος του έχει ανεβάσει όλη την λειτουργεία της ομάδας.

Εξαιρετικός στον τομέα της δημιουργίας ο Μίτσελ που είναι πρώτος πασέρ στη λίγκα με 9.2, ενώ έχει 16.8 ποντους ανά ματς. Ο Κλέι Τόμπσον βοηθά πολύ με την εμπειρία του και με το σουτ του, έχοντας 15.3 πόντους και 42% τρίποντα. Φοβερός.

Λύσεις δίνει και ο Λάρσον στην περιφέρεια, ενώ σίγουρα θα πρέπει να ανέβουν οι πολύπειροι Πόρτις και Γουίγκινς που δεν τρομάζουν με τις εμφανίσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Χάρνταγουεϊ.

Όλα αυτά δεν θα τα βλέπαμε, αν στον πάγκο δεν καθόταν ένας άνθρωπος που έχει γίνει συνώνυμο των Χιτ και στο παρελθόν έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα. Ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις έφτασε στους τελικούς. Ο κόουτς Έρικ Σποέλστρα αποτελεί εγγύηση στον πάγκο, όπως και φυσικά ο Πατ Ράιλι στο front office. Η Heat Culture δεν είναι τυχαία!