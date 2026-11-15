Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak».... οδήγησε τους Χιτ προς την τέταρτη σερί νίκη τους, επικρατώντας τους Πίστονς με 137-117.
Η ομάδα του Μαϊάμι κυριάρχησε στην αναμέτρηση από τη δεύτερη περίοδο και μετέπειτα, φτάνοντας εύκολα στο τέλος ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 30:55 λεπτά συμμετοχής. Άξιο; συμπαραστάτης του ο Κλέι Τόμπσον που πέτυχε 26 πόντους.
Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 33 πόντους.
He really does it all 😳 https://t.co/IoiVJrQ3dN— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 15, 2026
Τα δωδεκάλεπτα: 37-39, 68-61, 97-87, 137-117
|Detroit Pistons
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|REB
|OREB
|DREB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|STARTERS
|55
|Duncan Robinson
|17
|10
|3/8
|37.5%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|-12
|20
|John Collins
|26
|8
|3/13
|23.1%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|7
|2
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|-8
|2
|Cade Cunningham
|36
|33
|8/20
|40%
|3/8
|37.5%
|14/14
|100%
|5
|2
|3
|8
|3
|1
|1
|2
|-12
|9
|Ausar Thompson
|18
|10
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|8
|3
|5
|5
|2
|2
|2
|4
|+5
|24
|Daniss Jenkins
|35
|10
|4/14
|28.6%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|1
|1
|0
|5
|1
|2
|0
|1
|-22
|BENCH
|12
|Taurean Prince
|8
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-12
|7
|Paul Reed
|23
|9
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|9
|5
|4
|1
|1
|1
|0
|4
|-6
|35
|Tolu Smith
|1
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|5
|Ronald Holland II
|22
|5
|2/6
|33.3%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|7
|5
|2
|3
|0
|1
|0
|4
|-27
|13
|Isaac Jones
|2
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-5
|31
|Javonte Green
|12
|5
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|+8
|27
|Kevin Huerter
|38
|20
|9/15
|60%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|4
|0
|4
|7
|3
|1
|3
|4
|-5
|94
|Elijah Harkless
|2
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|TOTAL
|—
|117
|39/97
|40%
|11/34
|32%
|28/32
|88%
|46
|22
|24
|31
|14
|8
|6
|28
|—
|Miami Heat
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|REB
|OREB
|DREB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|STARTERS
|7
|Giannis Antetokounmpo
|31
|34
|13/17
|76.5%
|1/2
|50%
|7/9
|77.8%
|14
|3
|11
|8
|3
|1
|3
|1
|+17
|15
|Myron Gardner
|26
|5
|2/6
|33.3%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|9
|0
|9
|3
|2
|0
|2
|1
|+5
|13
|Bam Adebayo
|36
|20
|5/8
|62.5%
|1/2
|50%
|9/13
|69.2%
|5
|2
|3
|4
|1
|3
|2
|4
|+20
|11
|Klay Thompson
|20
|26
|10/17
|58.8%
|6/11
|54.5%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|0
|0
|1
|3
|+15
|2
|Davion Mitchell
|32
|15
|4/7
|57.1%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|4
|1
|3
|9
|4
|2
|2
|4
|+16
|BENCH
|22
|Andrew Wiggins
|23
|10
|3/8
|37.5%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|3
|+5
|95
|Bobby Portis
|18
|7
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|4
|2
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|Simone Fontecchio
|14
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|5
|0
|5
|0
|1
|0
|1
|2
|+6
|16
|Keshad Johnson
|1
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|+2
|5
|Nikola Jovic
|11
|2
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|+4
|24
|Tre Donaldson
|1
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|+2
|4
|Ryan Conwell
|26
|9
|3/10
|30%
|2/7
|28.6%
|1/2
|50%
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|+8
|8
|Nick Richards
|DNP - COACH'S DECISION
|10
|Tim Hardaway Jr.
|DNP - COACH'S DECISION
|12
|Dru Smith
|DNP - COACH'S DECISION
|TOTAL
|—
|137
|44/87
|51%
|16/41
|39%
|33/40
|83%
|49
|13
|36
|34
|13
|10
|14
|25
|—
+/- denotes team's net points while the player is on the court.
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