Οι Χιτ επικράτησαν των Πίστονς με 137-117, με τον Γιάννη Αντετοκούνπμο να πετυχαίνει τρομερό double-double και να οδηγεί την ομάδα του στην τέταρτη σερί νίκη της.

Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak».... οδήγησε τους Χιτ προς την τέταρτη σερί νίκη τους, επικρατώντας τους Πίστονς με 137-117.

Η ομάδα του Μαϊάμι κυριάρχησε στην αναμέτρηση από τη δεύτερη περίοδο και μετέπειτα, φτάνοντας εύκολα στο τέλος ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 30:55 λεπτά συμμετοχής. Άξιο; συμπαραστάτης του ο Κλέι Τόμπσον που πέτυχε 26 πόντους.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 33 πόντους.

He really does it all 😳 https://t.co/IoiVJrQ3dN November 15, 2026

Τα δωδεκάλεπτα: 37-39, 68-61, 97-87, 137-117

Detroit Pistons FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % REB OREB DREB AST TO STL BLK PF +/- STARTERS 55 Duncan Robinson 17 10 3/8 37.5% 2/6 33.3% 2/2 100% 1 0 1 1 0 0 0 2 -12 20 John Collins 26 8 3/13 23.1% 2/7 28.6% 0/0 0% 7 2 5 0 2 0 0 1 -8 2 Cade Cunningham 36 33 8/20 40% 3/8 37.5% 14/14 100% 5 2 3 8 3 1 1 2 -12 9 Ausar Thompson 18 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 8 3 5 5 2 2 2 4 +5 24 Daniss Jenkins 35 10 4/14 28.6% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 0 5 1 2 0 1 -22 BENCH 12 Taurean Prince 8 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 -12 7 Paul Reed 23 9 3/7 42.9% 0/0 0% 3/4 75% 9 5 4 1 1 1 0 4 -6 35 Tolu Smith 1 3 1/1 100% 0/0 0% 1/3 33.3% 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 5 Ronald Holland II 22 5 2/6 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 7 5 2 3 0 1 0 4 -27 13 Isaac Jones 2 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 0 0 1 -5 31 Javonte Green 12 5 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 1 1 0 0 1 0 0 3 +8 27 Kevin Huerter 38 20 9/15 60% 2/6 33.3% 0/0 0% 4 0 4 7 3 1 3 4 -5 94 Elijah Harkless 2 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 TOTAL — 117 39/97 40% 11/34 32% 28/32 88% 46 22 24 31 14 8 6 28 —

Miami Heat FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % REB OREB DREB AST TO STL BLK PF +/- STARTERS 7 Giannis Antetokounmpo 31 34 13/17 76.5% 1/2 50% 7/9 77.8% 14 3 11 8 3 1 3 1 +17 15 Myron Gardner 26 5 2/6 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 9 0 9 3 2 0 2 1 +5 13 Bam Adebayo 36 20 5/8 62.5% 1/2 50% 9/13 69.2% 5 2 3 4 1 3 2 4 +20 11 Klay Thompson 20 26 10/17 58.8% 6/11 54.5% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 1 3 +15 2 Davion Mitchell 32 15 4/7 57.1% 3/5 60% 4/4 100% 4 1 3 9 4 2 2 4 +16 BENCH 22 Andrew Wiggins 23 10 3/8 37.5% 0/2 0% 4/4 100% 2 2 0 1 0 1 1 3 +5 95 Bobby Portis 18 7 2/8 25% 1/4 25% 2/2 100% 4 2 2 2 0 1 1 1 0 0 Simone Fontecchio 14 7 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 5 0 5 0 1 0 1 2 +6 16 Keshad Johnson 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 +2 5 Nikola Jovic 11 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 2 0 1 1 1 +4 24 Tre Donaldson 1 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 1 +2 4 Ryan Conwell 26 9 3/10 30% 2/7 28.6% 1/2 50% 4 3 1 1 1 1 0 3 +8 8 Nick Richards DNP - COACH'S DECISION 10 Tim Hardaway Jr. DNP - COACH'S DECISION 12 Dru Smith DNP - COACH'S DECISION TOTAL — 137 44/87 51% 16/41 39% 33/40 83% 49 13 36 34 13 10 14 25 —

+/- denotes team's net points while the player is on the court.