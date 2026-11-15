Χιτ - Πίστονς 137-117: Με ασταμάτητο Αντετοκούνμπο πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη

Παναγιώτης Αρταβάνης
Οι Χιτ επικράτησαν των Πίστονς με 137-117, με τον Γιάννη Αντετοκούνπμο να πετυχαίνει τρομερό double-double και να οδηγεί την ομάδα του στην τέταρτη σερί νίκη της.

Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak».... οδήγησε τους Χιτ προς την τέταρτη σερί νίκη τους, επικρατώντας τους Πίστονς με 137-117.

Η ομάδα του Μαϊάμι κυριάρχησε στην αναμέτρηση από τη δεύτερη περίοδο και μετέπειτα, φτάνοντας εύκολα στο τέλος ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρωταγωνιστής του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 30:55 λεπτά συμμετοχής. Άξιο; συμπαραστάτης του ο Κλέι Τόμπσον που πέτυχε 26 πόντους.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 33 πόντους.

 

Τα δωδεκάλεπτα: 37-39, 68-61, 97-87, 137-117

Detroit PistonsFG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%REBOREBDREBASTTOSTLBLKPF+/-
STARTERS
55Duncan Robinson17103/837.5%2/633.3%2/2100%10110002-12
20John Collins2683/1323.1%2/728.6%0/00%72502001-8
2Cade Cunningham36338/2040%3/837.5%14/14100%52383112-12
9Ausar Thompson18105/862.5%0/00%0/00%83552224+5
24Daniss Jenkins35104/1428.6%1/520%1/250%11051201-22
BENCH
12Taurean Prince821/333.3%0/10%0/00%00010001-12
7Paul Reed2393/742.9%0/00%3/475%95411104-6
35Tolu Smith131/1100%0/00%1/333.3%22000000-2
5Ronald Holland II2252/633.3%1/1100%0/00%75230104-27
13Isaac Jones200/10%0/00%0/00%11000001-5
31Javonte Green1250/00%0/00%5/5100%11001003+8
27Kevin Huerter38209/1560%2/633.3%0/00%40473134-5
94Elijah Harkless220/10%0/00%2/2100%00001001-2
TOTAL11739/9740%11/3432%28/3288%46222431148628
Miami HeatFG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%REBOREBDREBASTTOSTLBLKPF+/-
STARTERS
7Giannis Antetokounmpo313413/1776.5%1/250%7/977.8%1431183131+17
15Myron Gardner2652/633.3%1/520%0/00%90932021+5
13Bam Adebayo36205/862.5%1/250%9/1369.2%52341324+20
11Klay Thompson202610/1758.8%6/1154.5%0/00%10140013+15
2Davion Mitchell32154/757.1%3/560%4/4100%41394224+16
BENCH
22Andrew Wiggins23103/837.5%0/20%4/4100%22010113+5
95Bobby Portis1872/825%1/425%2/2100%422201110
0Simone Fontecchio1472/450%1/250%2/2100%50501012+6
16Keshad Johnson100/00%0/00%0/00%00000001+2
5Nikola Jovic1120/20%0/10%2/2100%10120111+4
24Tre Donaldson120/00%0/00%2/2100%00001001+2
4Ryan Conwell2693/1030%2/728.6%1/250%43111103+8
8Nick RichardsDNP - COACH'S DECISION
10Tim Hardaway Jr.DNP - COACH'S DECISION
12Dru SmithDNP - COACH'S DECISION
TOTAL13744/8751%16/4139%33/4083%4913363413101425

+/- denotes team's net points while the player is on the court.

@Photo credits: x_miami_heat
     

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