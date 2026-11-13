Ερτέλ και Φλιώνης προπονήθηκαν την Παρασκευή για την ΑΕΚ, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να νιώθει ενοχλήσεις στο δεξιό γαστροκνήμιο. Αμφίβολοι για Δόξα Λευκάδας ELABET ο αρχηγός και ο Γουίλιαμς.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, αφού εκτός βρίσκονται οι Μπράουν (χάνει όλη τη σεζόν με ρήξη αχιλλείου), Φίζελ, Σκορδίλης και Λεκαβίτσιους. Η Ένωση άλλωστε θέλει να καλύψει κενά, καθώς είναι κοντά στον Τζον Μικς όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Φλιώνης και Ερτέλ έλαβαν μέρος σε ασκησιολόγιο της προπόνησης της Πέμπτης, ενώ ήταν παρόντες και στην προπόνηση της Παρασκευής. Πάντως ο captain της Βασίλισσας είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας ELABET (14/11, 17:00).

Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ντέρικ Γουίλιαμς που ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξιό γαστροκνήμιο, από το ματς με Παναθηναικο. Ο Ερτέλ θα είναι σίγουρα διαθέσιμος για το ματς του Σαββάτου στη GBL.