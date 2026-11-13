Σμαρτ: «Καμπάνα» τριών αγωνιστικών για τη γροθιά στον Μπάσεϊ
«Βαρύς ο πέλεκυς» για τον Μάρκους Σμαρτ και τη γροθιά στον Μπάσεϊ! Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον πολύπειρο αθλητή των Χιούστον Ρόκετς, που έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον πάουερ φόργουορντ/σέντερ του Γκόλντεν Στέιτ.
The NBA is suspending Houston Rockets guard Marcus Smart for three games for punching Golden State center Charles Bassey on Wednesday night, sources tell ESPN. https://t.co/QOQFFyBd7I— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο γκαρντ του Χιούστον πλησίασε τον Μπάσεϊ και τον γρονθοκόπησε, με τους ψυχραιμότερους να τον κρατούν και να τον απομακρύνουν, με τον 32χρονο παίκτη να αποβάλλεται από την αναμέτρηση. Για την ιστορία, οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-108.
MARCUS SMART EJECTED AFTER THROWING A PUNCH AT CHARLES BASSEY 😳🚨 https://t.co/PR4n8TInFk— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2026
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