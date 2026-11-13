Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Μάρκους Σμαρτ για τη γροθιά στον Μπάσεϊ, στον αγώνα των Ρόκετς με τους Γουόριορς.

«Βαρύς ο πέλεκυς» για τον Μάρκους Σμαρτ και τη γροθιά στον Μπάσεϊ! Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον πολύπειρο αθλητή των Χιούστον Ρόκετς, που έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον πάουερ φόργουορντ/σέντερ του Γκόλντεν Στέιτ.

The NBA is suspending Houston Rockets guard Marcus Smart for three games for punching Golden State center Charles Bassey on Wednesday night, sources tell ESPN. https://t.co/QOQFFyBd7I November 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο γκαρντ του Χιούστον πλησίασε τον Μπάσεϊ και τον γρονθοκόπησε, με τους ψυχραιμότερους να τον κρατούν και να τον απομακρύνουν, με τον 32χρονο παίκτη να αποβάλλεται από την αναμέτρηση. Για την ιστορία, οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-108.