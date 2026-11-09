«Τέσσερις ομάδες του ΝΒΑ ενδιαφέρονται για Πόρτερ»

Το μέλλον του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του, βρίσκεται στο προσκήνιο στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, από χθες, υπάρχουν διάφορες αναφορές στο μέλλον του πρώην γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς με την τελευταία να έρχεται από το «Basketball.realgm.com» που σημειώνει ότι Νάγκετς, Μπλέιζερς, οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Κινγκς ασχολούνται με την περίπτωση του.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο free agent γκαρντ Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Πριν από την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, τόσο οι Ντένβερ Νάγκετς όσο και οι Σακραμέντο Κινγκς είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του μέσω ανταλλαγής, καθώς πρόκειται για έναν έμπειρο γκαρντ που μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις της περιφέρειας.

Πλέον, ενδιαφέρον για τον Πόρτερ δείχνουν και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Μαϊάμι Χιτ, ενώ οι Νάγκετς και οι Κινγκς εξακολουθούν να τον έχουν στα υπόψη τους. Το Πόρτλαντ έχει χάσει λόγω τραυματισμών τους γκαρντ Τζα Μοράντ και Βιτ Κρέιτσι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες της σεζόν. Σε αυτές τις απουσίες προστίθεται και εκείνη του Σέιντον Σαρπ, ο οποίος θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο.

Τόσο το Μαϊάμι όσο και το Ντένβερ αναζητούν περισσότερες επιθετικές λύσεις και μεγαλύτερη παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, ιδιαίτερα από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Από την πλευρά του, το Σακραμέντο παραχώρησε την Κυριακή τον Νικ Κλίφορντ, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον οικονομικό περιθώριο κάτω από το όριο του φόρου πολυτελείας (luxury tax).

Οι Κινγκς αναζητούν έναν αναπληρωματικό γκαρντ, ο οποίος θα αγωνίζεται πίσω από τον rookie Ντάριους Άκουφ Τζούνιορ».