Μπράουν για Τέιτουμ: «Δεν έχουμε τίποτα να πούμε»
Από συμπαίκτες και πρωταθλητές, πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα και ανταγωνιστές στην ανατολική περιφέρεια του NBA! Ο Τζέιλεν Μπράουν ανήκει πλέον στους Σίξερς και η Φιλαδέλφεια θα «μονομαχήσει» για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν με τους Μπόστον Σέλτικς του Τζέισον Τέιτουμ, την προσεχή Τρίτη τα ξημερώματα (11/11).
Ο σταρ των 76ers θέλησε να ρίξει λίγο λάδι στη... φωτιά πριν το τεράστιο ντέρμπι κορυφής στην Ανατολή. Οι δύο παικταράδες φαίνεται πως έχουν «ψυχρές» σχέσεις, με τον Μπράουν να απαντάει σε σχετική ερώτηση: «Δεν έχουμε τίποτα να πούμε με τον Τέιτουμ. Εκείνος είναι στη δική του πλευρά κι εγώ στη δική μου. Παίζουμε μπάσκετ και προσπαθούμε και οι δύο να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Οι αποφάσεις έχουν παρθεί. Έτσι είναι η ζωή και η δουλειά - προχωράμε παρακάτω. Υπάρχουν συναισθήματα, αλλά αυτό έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο να χτίσω κάτι με την ομάδα μου».
Jaylen Brown when asked if he'll talk to Jayson Tatum when the Sixers host the Celtics on Tuesday: "There's nothing to talk about. Check the ball up." (via @ChristopherHine) https://t.co/ftuwlULeWA— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 8, 2026
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