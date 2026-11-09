Κινγκς - Χιτ 108-114: Τα highlights του ματς
Αντετοκούνμπο... διπλός, τους οδηγεί! Ο «Greek Freak» ήταν κυριαρχικός και οι Χιτ (4-6) πέρασαν από την έδρα των Κινγκς (1-9) με 114-108. Ο Γιάννης έκανε το 8ο double - double του σε 10 αγώνες, καταγράφοντας 29 πόντος με 14/22 δίποντα, 1/7 βολές, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 5 λάθη, 2 φάουλ και +19 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 33:59. Για το franchise της Φλόριντα, ακολούθησαν οι Κλέι Τόμπσον με 23 πόντους και 7/13 τρίποντα, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν... μαέστρος με 11 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο rookie Ντάριους Άκαφ είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Τα highlights του αγώνα:
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