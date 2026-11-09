Οι Μαϊάμι Χιτ υπέταξαν τους Σακραμέντο Κινγκς με 114-108 εκτός έδρας, χάρη στο double - double του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αντετοκούνμπο... διπλός, τους οδηγεί! Ο «Greek Freak» ήταν κυριαρχικός και οι Χιτ (4-6) πέρασαν από την έδρα των Κινγκς (1-9) με 114-108. Ο Γιάννης έκανε το 8ο double - double του σε 10 αγώνες, καταγράφοντας 29 πόντος με 14/22 δίποντα, 1/7 βολές, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 5 λάθη, 2 φάουλ και +19 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 33:59.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκεια του και έξι λεπτά πριν το φινάλε, οι δύο ομάδες ήταν στην απόλυτη ισορροπία (95-95). Κάπου εκεί, ανέλαβαν... δράση ο Μίτσελ με δύο καλάθια και ο Έλληνας σταρ με τρεις σπουδαίες προσπάθειες για να δώσουν τη νίκη στον οργανισμό της Φλόριντα. Για την ομάδα του Σπόελστρα, ο Κλέι Τόμπσον ήταν επίσης σε τρομερό βράδυ με 23 πόντους και 7/13 τρίποντα, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν... μαέστρος με 11 ασίστ.

Για το Σακραμέντο, που παραπαίει, ο rookie Ντάριους Άκαφ είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-34, 59-68, 81-91, 108-114