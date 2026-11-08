Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, απάντησε στο σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς περί μη ιδιαίτερα υψηλού IQ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, έδωσε τη δική του απάντηση μέσω του «The Athletic» αναφορικά με την τοποθέτηση του Ντοκ Ρίβερς, περί μη ιδιαίτερα υψηλού μπασκετικού IQ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο έμπειρος κόουτς του οργανισμού της Φλόριντα, τόνισε πως συμπαθεί και σέβεται τον πολύπειρο κόουτς και υπογράμμισε πως ο «Greek Freak» τραβάει τα... βλέμματα πάνω του και πως θα βρουν τη «χρυσή τομή» για την καλύτερη απόδοση μέσα στο παρκέ, αφού χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σπόελστρα:

«Κοιτάξτε, τον Ντοκ τον συμπαθώ και τον σέβομαι. Αυτή είναι η δουλειά μας τώρα.

Ξεκινήσαμε τη σεζόν έχοντας κατά νου ότι θα χρειαζόταν μια διαδικασία προσαρμογής, καθώς παίζουμε με κάποιον (τον Γιάννη) που τραβάει πάνω του τόση πολλή προσοχή. Πρόκειται για ένα διαφορετικό στιλ σε σχέση με άλλους παίκτες που έχουν περάσει από εδώ στο παρελθόν. Θα καταφέρουμε να βρούμε την άκρη. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Βρίσκομαι εδώ, στην κορυφή του βουνού, και χτυπάω τη γροθιά μου και τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό».