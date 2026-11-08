Σπόελστρα: «Συμπαθώ τον Ντοκ και τον σέβομαι»
O προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, έδωσε τη δική του απάντηση μέσω του «The Athletic» αναφορικά με την τοποθέτηση του Ντοκ Ρίβερς, περί μη ιδιαίτερα υψηλού μπασκετικού IQ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο έμπειρος κόουτς του οργανισμού της Φλόριντα, τόνισε πως συμπαθεί και σέβεται τον πολύπειρο κόουτς και υπογράμμισε πως ο «Greek Freak» τραβάει τα... βλέμματα πάνω του και πως θα βρουν τη «χρυσή τομή» για την καλύτερη απόδοση μέσα στο παρκέ, αφού χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σπόελστρα:
«Κοιτάξτε, τον Ντοκ τον συμπαθώ και τον σέβομαι. Αυτή είναι η δουλειά μας τώρα.
Ξεκινήσαμε τη σεζόν έχοντας κατά νου ότι θα χρειαζόταν μια διαδικασία προσαρμογής, καθώς παίζουμε με κάποιον (τον Γιάννη) που τραβάει πάνω του τόση πολλή προσοχή. Πρόκειται για ένα διαφορετικό στιλ σε σχέση με άλλους παίκτες που έχουν περάσει από εδώ στο παρελθόν. Θα καταφέρουμε να βρούμε την άκρη. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Βρίσκομαι εδώ, στην κορυφή του βουνού, και χτυπάω τη γροθιά μου και τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό».
Erik Spoelstra chose against addressing Doc Rivers' recent podcast comments about Giannis Antetokounmpo. "Look, I like Doc and I respect him. This is our business now." Spoelstra, however, went on to dissect Miami's actual current issues. At @TheAthletic:https://t.co/YupYn3zmhs— Eric Nehm (@eric_nehm) November 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.