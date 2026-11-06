Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν διαθέτει υψηλό μπασκετικό IQ»
Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, μεταξύ άλλων, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με δηκτικό τρόπο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε podcast με τον Μπιλ Σίμονς, κάνοντας λόγο για όχι ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ του «Greek Freak», ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι δύσκολος παίκτης στο να τον προπονείς.
Ο πολύπειρος τεχνικός που αυτή τη στιγμή δεν προπονεί κάποια ομάδα, μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα αστέρα στους Μπακς και εστίασε σε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του, που χρήζουν βελτίωσης.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:
«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ. Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».
Doc Rivers CALLS OUT Giannis for being hard to coach 😳 “He’s not easy. He plays at this crazy downhill pace. He’s really a difficult guy. He has this great passing ability, but he doesn’t have super IQ at the same time. He really has 1 way. Every play he wants to force it. I wished he learned how to execute better. — The thing he needs to still learn is the value of execution. How important it is when you’re in practice and shoot around to lock in on execution. Now he has a coach who’s as good as there is in execution.”— Heat Central (@TheHeatCentral) November 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.