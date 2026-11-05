Θάντερ - Καβαλίερς 124-116: Διψήφιος ο Χεζόνια στην ήττα των Cavs

Γιώργος Σακελλάρης
Θάντερ - Καβαλίερς 124-116: Διψήφιος ο Χεζόνια στην ήττα των Cavs
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Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επιβλήθηκαν με 124-116 των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Θετικός και διψήφιος ο Χεζόνια, «dominant» ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ.

Ο Χεζόνια ήταν διψήφιος αλλά ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ είχε τρελά... κέφια και οι Θάντερ (6-2) υπέταξαν τους Καβαλίερς (4-4) με 124-116. Ο «Super Mario» κατέγραψε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο σταρ των γηπεδούχων σταμάτησε στους 42 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ.

Καθοριστική για την έκβαση του αγώνα ήταν όπως αποδείχτηκε η πρώτη περίοδος, με τους γηπεδούχους να τρέχουν ένα επιμέρους σκορ 37-20. Στα υπόλοιπα δωδεκάλεπτα, οι δύο ομάδες ήταν κοντά αλλά οι «Ιππότες»... έτρεχαν να καλύψουν τη διαφορά της εναρκτήριας περιόδου. Για τους νικητές, πέρα από τον μεγάλο τους αστέρα, σε καλό βράδυ ήταν ο Ατζέι Μίτσελ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους ηττημένους, το... κουπί τράβηξαν οι Ντόνοβαν Μίτσελ (27 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και Τζέιμς Χάρντεν (19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Τα δωδεκάλεπτα: 37-20, 60-44, 88-74, 124-116

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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