NBA: «Τρένο» οι Ρόκετς και οι Σίξερς - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους Σπερς
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του NBA, με το πρόγραμμα της Τρίτης (03/11) να περιλαμβάνει 15 αναμετρήσεις. Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λέικερς, με την ομάδα του Λος Άντζελες να επικρατεί άνετα με 138-117.
Οι Ρόκετς έφτασαν σε ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 7-1 και είναι πρώτοι στη Δυτική Περιφέρεια. Το Χιούστον υπερασπίστηκε την έδρα του κόντρα στους Σέλτικς και επικράτησε με 109-93. Μεγάλη εμφάνιση από τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος είχε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 38 λεπτά.
Εξαιρετικοί ξανά και οι Σίξερς, οι οποίοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-1 και είναι στην κορυφή της Ανατολής. Με τους Τζέιλεν Μπράουν (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ταϊρίς Μάξεϊ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) να πρωταγωνιστούν, πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπουλς με 126-107.
Οι Σπερς που έφτασαν μέχρι τους περσινούς τελικούς του NBA, πήραν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη. Με μπροστάρη τον Ντίλαν Χάρπερ (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), κέρδισαν τους Τζαζ με 119-97.
Τα αποτελέσματα του NBA (03/11)
Καβαλίερς - Θάντερ 112-117
Πέισερς - Χοκς 104-108
Νικς - Νετς 103-90
Μάτζικ - Γουίζαρντς 94-103
Χόρνετς - Πίστονς 91-124
Σίξερς - Μπουλς 126-107
Γκρίζλις - Πέλικανς 134-135
Τίμπεργουλβς - Μπακς 112-100
Μάβερικς - Κινγκς 100-115
Σπερς - Τζαζ 119-97
Ρόκετς - Σέλτικς 109-93
Νάγκετς - Μπλέιζερς 110-118
Γουόριορς - Σανς 116-113
Κλίπερς - Ράπτορς 118-125
Λέικερς - Χιτ 138-117
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