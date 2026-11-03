Την τέταρτη διαδοχική τους νίκη πήραν οι Σπερς, ενώ οι Σίξερς και οι Ρόκετς επιβεβαίωσαν τη φόρμα τους.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του NBA, με το πρόγραμμα της Τρίτης (03/11) να περιλαμβάνει 15 αναμετρήσεις. Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λέικερς, με την ομάδα του Λος Άντζελες να επικρατεί άνετα με 138-117.

Οι Ρόκετς έφτασαν σε ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 7-1 και είναι πρώτοι στη Δυτική Περιφέρεια. Το Χιούστον υπερασπίστηκε την έδρα του κόντρα στους Σέλτικς και επικράτησε με 109-93. Μεγάλη εμφάνιση από τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος είχε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 38 λεπτά.

Εξαιρετικοί ξανά και οι Σίξερς, οι οποίοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-1 και είναι στην κορυφή της Ανατολής. Με τους Τζέιλεν Μπράουν (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ταϊρίς Μάξεϊ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) να πρωταγωνιστούν, πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπουλς με 126-107.

Οι Σπερς που έφτασαν μέχρι τους περσινούς τελικούς του NBA, πήραν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη. Με μπροστάρη τον Ντίλαν Χάρπερ (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), κέρδισαν τους Τζαζ με 119-97.

Τα αποτελέσματα του NBA (03/11)

Καβαλίερς - Θάντερ 112-117

Πέισερς - Χοκς 104-108

Νικς - Νετς 103-90

Μάτζικ - Γουίζαρντς 94-103

Χόρνετς - Πίστονς 91-124

Σίξερς - Μπουλς 126-107

Γκρίζλις - Πέλικανς 134-135

Τίμπεργουλβς - Μπακς 112-100

Μάβερικς - Κινγκς 100-115

Σπερς - Τζαζ 119-97

Ρόκετς - Σέλτικς 109-93

Νάγκετς - Μπλέιζερς 110-118

Γουόριορς - Σανς 116-113

Κλίπερς - Ράπτορς 118-125

Λέικερς - Χιτ 138-117