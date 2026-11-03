Ο Μάριο Χεζόνια ήταν πολύ καλός στην ήττα των Καβαλίερς από τους Θάντερ, ενώ ο Άλφα Ντιάλο πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής με τους Νάγκετς.

Οι Καβαλίερς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Θάντερ. Υποδέχθηκαν την Οκλαχόμα για τη regular season του NBA και γνώρισαν την ήττα με 117-112, σε ένα παιχνίδι που ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν εξαιρετικός με 43 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 39 λεπτά.

Για τους «Καβς», πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος δείχνει ότι είναι κάτι παραπάνω από υπολογίσιμος για τον προπονητή του. Ο Κροάτης φόργουορντ, αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 12 πόντους (1/2 βολές, 1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Άλφα Ντιάλο από την άλλη, δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής με τους Νάγκετς. Το Ντένβερ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 118-110 από τους Μπλέιζερς, με τον Ντιάλο να παίζει μόλις 6 λεπτά και να έχει 1 ριμπάουντ.