Ντόντσιτς: Πέτυχε δύο ρεκόρ που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ με τους Λέικερς
Την έκτη τους νίκη στη φετινή regular season του NBA πέτυχαν οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες υποδέχθηκε τους Χιτ και με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πήραν άνετα τη νίκη με 138-117.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν καταπληκτικός, καθώς τελείωσε το ματς με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Ντόντσιτς έφτασε δύο ρεκόρ που είχε ο θρυλικός Κόμπι Μπράιαντ.
Με τους 24 πόντους που είχε στο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς μετά τον Κόμπι το 2007, που πετυχαίνει σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια πάνω από 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
Αυτό δεν ήταν το μοναδικό ρεκόρ που ισοφάρισε. Ο Ντόντσιτς έγινε ο πρώτος παίκτης (μετά την εποχή του Μπράιαντ) που σκοράρει πάνω 35 πόντους σε πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση που πετύχει 35+ στο επόμενο παιχνίδι (κόντρα στους Κινγκς), θα «σπάσει» το ρεκόρ του Κόμπι.
Luka Doncic had his fifth-straight game of 35+ points, tying the longest streak by any Lakers player since Kobe Bryant 🔥 https://t.co/nqAMt5NeMt— ESPN Insights (@ESPNInsights) November 3, 2026
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