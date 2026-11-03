Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και κόντρα στους Χιτ, έφτασε δύο ρεκόρ που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ με τη φανέλα των Λέικερς.

Την έκτη τους νίκη στη φετινή regular season του NBA πέτυχαν οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες υποδέχθηκε τους Χιτ και με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πήραν άνετα τη νίκη με 138-117.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν καταπληκτικός, καθώς τελείωσε το ματς με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Ντόντσιτς έφτασε δύο ρεκόρ που είχε ο θρυλικός Κόμπι Μπράιαντ.

Με τους 24 πόντους που είχε στο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς μετά τον Κόμπι το 2007, που πετυχαίνει σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια πάνω από 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό ρεκόρ που ισοφάρισε. Ο Ντόντσιτς έγινε ο πρώτος παίκτης (μετά την εποχή του Μπράιαντ) που σκοράρει πάνω 35 πόντους σε πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση που πετύχει 35+ στο επόμενο παιχνίδι (κόντρα στους Κινγκς), θα «σπάσει» το ρεκόρ του Κόμπι.