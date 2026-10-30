Ο Τζα Μοράντ υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς ο Τζα Μοράντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, εξαιτίας τραυματισμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο 27χρονος γκαρντ υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στην αναμέτρηση της Πέμπτης (29/10) απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, την πρώην ομάδα του, στην οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως αντίπαλος. Ο Μοράντ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου και δεν επέστρεψε στο παρκέ, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του Πόρτλαντ.

Portland Trail Blazers' Ja Morant has sustained a Grade 2 left hamstring strain and will miss at least four weeks, sources tell ESPN. https://t.co/1XHMXZkTSX October 30, 2026

Ο προπονητής των Μπλέιζερς, Μάικ Νόρι, αποκάλυψε μετά το τέλος της αναμέτρησης πως ο παίκτης αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο, πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει το παιχνίδι. Η ομάδα επιβεβαίωσε την Παρασκευή (30/10) τη σοβαρότητα του τραυματισμού, γνωστοποιώντας πως ο Μοράντ θα απουσιάσει για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, προτού υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση της κατάστασής του.

Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του με τη νέα του ομάδα o Moράντ μετρούσε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους και 5,5 ασίστ, αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές της.