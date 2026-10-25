Οι Χιούστον Ρόκετς επιβλήθηκαν με 121-114 των Χοκς στην Ατλάντα και συνεχίζουν αήττητοι μετά από τρία παιχνίδια στο NBA.

Οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν και από την Ατλάντα και έκαναν το 3/3 στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η παρέα του Ντουράντ επικράτησε με 121-114 και έχει ξεκινήσει... καυτά τη σεζόν.

Η ομάδα του Τέξας ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έδωσε σε καμία στιγμή το δικαίωμα στα «Γεράκια» να πιστέψουν πως μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

O Άμεν Τόμπσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ (double-double) και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 16 ασίστ.