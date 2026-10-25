Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 114-121: Έκαναν το 3/3 οι φιλοξενούμενοι
Οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν και από την Ατλάντα και έκαναν το 3/3 στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η παρέα του Ντουράντ επικράτησε με 121-114 και έχει ξεκινήσει... καυτά τη σεζόν.
Η ομάδα του Τέξας ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έδωσε σε καμία στιγμή το δικαίωμα στα «Γεράκια» να πιστέψουν πως μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.
O Άμεν Τόμπσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ (double-double) και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 16 ασίστ.
3 in a roWWW 😁 https://t.co/dT4GhPUWje— Houston Rockets (@HoustonRockets) October 25, 2026
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