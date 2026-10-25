Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 114-121: Έκαναν το 3/3 οι φιλοξενούμενοι

Γιώργος Σακελλάρης
Ατλάντα Χοκς - Χιούστον Ρόκετς 114-121: Έκαναν το 3/3 οι φιλοξενούμενοι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Χιούστον Ρόκετς επιβλήθηκαν με 121-114 των Χοκς στην Ατλάντα και συνεχίζουν αήττητοι μετά από τρία παιχνίδια στο NBA.

Οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν και από την Ατλάντα και έκαναν το 3/3 στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η παρέα του Ντουράντ επικράτησε με 121-114 και έχει ξεκινήσει... καυτά τη σεζόν.

Η ομάδα του Τέξας ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έδωσε σε καμία στιγμή το δικαίωμα στα «Γεράκια» να πιστέψουν πως μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

O Άμεν Τόμπσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ (double-double) και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 16 ασίστ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     