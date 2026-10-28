Δείτε το τρομερό buzzer-beater του Τζέισον Τέιτουμ που έδωσε τη νίκη στους Σέλτικς κόντρα στους Νετς.

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Νετς στην παράταση με 125-124, δια χειρός Τζέισον Τέιτουμ.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ πέτυχε και το νικητήριο καλάθι, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε το buzzer-beater: