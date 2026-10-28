Τέιτουμ: Το buzzer-beater που... ξέρανε τους Νετς
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Δείτε το τρομερό buzzer-beater του Τζέισον Τέιτουμ που έδωσε τη νίκη στους Σέλτικς κόντρα στους Νετς.
Οι Σέλτικς επικράτησαν των Νετς στην παράταση με 125-124, δια χειρός Τζέισον Τέιτουμ.
Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ πέτυχε και το νικητήριο καλάθι, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Δείτε το buzzer-beater:
JT called GAME 😈 Another angle for tonight's @JetBlue Play of the Game https://t.co/6ZO0dF1Fy0— Boston Celtics (@celtics) October 28, 2026
@Photo credits: x_celtics
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