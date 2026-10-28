NBA: Το TOP 10 της χθεσινής βραδιάς
Άλλη μια βραδιά στο NBA ολοκληρώθηκε με σπουδαίες αναμετρήσεις, πολύ θέαμα και συγκινήσεις! Ο Τζέισον Τέιτουμ με σουτ-μαχαιριά στο τέλος της παράτασης έδωσε τη νίκη στους Σέλτικς κόντρα στους Νετς με 125-124 και βρίσκεται δικαιωματικά στην κορυφή του TOP 10.
Στην ίδια συναρπαστική αναμέτρηση, ο Μικέλ Μπράουν του Μπρούκλιν με τρίποντη... βόμβα στο φινάλε του τέταρτου δωδεκάλεπτου έστειλε το ματς στην παράταση. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η απίστευτη πάσα πίσω από την πλάτη του Κόλεκ, που έγινε ασίστ για το κάρφωνα του Καρλ-Άντονι Τάουνς, στον αγώνα των Νικς με τους Πίστονς, όπου οι Νεοϋορκέζοι επιβλήθηκαν με 111-97 και πέτυχαν την παρθενική τους νίκη.
Δείτε όλες τις φάσεις του TOP 10:
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