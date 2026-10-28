Ο Τζέισον Τέιτουμ... τέζαρε τους Μπρούκλιν Νετς με «buzzer beater» στην εκπνοή της παράτασης (125-124) και δεσπόζει στο Νο1. Το TOP 10 της χθεσινής βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Άλλη μια βραδιά στο NBA ολοκληρώθηκε με σπουδαίες αναμετρήσεις, πολύ θέαμα και συγκινήσεις! Ο Τζέισον Τέιτουμ με σουτ-μαχαιριά στο τέλος της παράτασης έδωσε τη νίκη στους Σέλτικς κόντρα στους Νετς με 125-124 και βρίσκεται δικαιωματικά στην κορυφή του TOP 10.

Στην ίδια συναρπαστική αναμέτρηση, ο Μικέλ Μπράουν του Μπρούκλιν με τρίποντη... βόμβα στο φινάλε του τέταρτου δωδεκάλεπτου έστειλε το ματς στην παράταση. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η απίστευτη πάσα πίσω από την πλάτη του Κόλεκ, που έγινε ασίστ για το κάρφωνα του Καρλ-Άντονι Τάουνς, στον αγώνα των Νικς με τους Πίστονς, όπου οι Νεοϋορκέζοι επιβλήθηκαν με 111-97 και πέτυχαν την παρθενική τους νίκη.

Δείτε όλες τις φάσεις του TOP 10: