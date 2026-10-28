Οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Λέικερς με 136-129, παρά την ασύλληπτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς.

Σε ματσάρα εξελίχθηκε η αναμέτρησης των Λέικερς κόντρα στους Μπλέιζερς, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν στο τέλος με 136-129.

Η ομάδα του Πόρτλαντ, χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο που πραγματοποίησε, μπόρεσε να «κλέψει» τη νίκη από τους «λιμνανθρώπους».

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αβντίγια με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 23π. πέτυχε ο Μοράντ και στους 21π. έμεινε ο Λίλαρντ.

Στον αντίποδα, ασύλληπτος ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 41 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-32, 73-68, 103-102, 129-136

Σέλτικς - Νετς: 125-124παρ.

Ο Τζέισον Τέιτουμ έβαλε την... υπογραφή του και χάρισε τη νίκη στους Σέλτικς, επί των Νετς με 125-124 στην παράταση.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πόρτερ με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-31, 53-61, 83-83, 117-117, 124-123παρ.

Νικς - Πίστονς: 111-97

Οι Πρωταθλητές πέτυχαν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας των Πίστονς με 111-97.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο φανταστικός Καρλ Άντονι-Τάουνς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 20 ριμπάουντ!

Για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Ριντ με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-38, 51-50, 78-63, 111-97

Σπερς - Κινγκς: 130-103

Με «διπλό» των Γουεμπανιάμα, οι Σπερς επικράτησαν των Κινγκς με 130-103.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χάντερ με 24 πόντους, ενώ ο Σμπόνις πέτυχε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-29, 80-54, 107-73, 130-103