Σε ματσάρα εξελίχθηκε η αναμέτρησης των Λέικερς κόντρα στους Μπλέιζερς, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν στο τέλος με 136-129.
Η ομάδα του Πόρτλαντ, χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο που πραγματοποίησε, μπόρεσε να «κλέψει» τη νίκη από τους «λιμνανθρώπους».
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αβντίγια με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 23π. πέτυχε ο Μοράντ και στους 21π. έμεινε ο Λίλαρντ.
Στον αντίποδα, ασύλληπτος ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 41 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-32, 73-68, 103-102, 129-136
Σέλτικς - Νετς: 125-124παρ.
Ο Τζέισον Τέιτουμ έβαλε την... υπογραφή του και χάρισε τη νίκη στους Σέλτικς, επί των Νετς με 125-124 στην παράταση.
Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πόρτερ με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-31, 53-61, 83-83, 117-117, 124-123παρ.
Νικς - Πίστονς: 111-97
Οι Πρωταθλητές πέτυχαν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας των Πίστονς με 111-97.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο φανταστικός Καρλ Άντονι-Τάουνς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 20 ριμπάουντ!
Για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Ριντ με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-38, 51-50, 78-63, 111-97
Σπερς - Κινγκς: 130-103
Με «διπλό» των Γουεμπανιάμα, οι Σπερς επικράτησαν των Κινγκς με 130-103.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χάντερ με 24 πόντους, ενώ ο Σμπόνις πέτυχε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-29, 80-54, 107-73, 130-103
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