Ντόντσιτς: Show του Σλοβένου με 52 πόντους κόντρα στη Γιούτα
Ένα από τα κορυφαία ματς της καριέρας του στο ΝΒΑ έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς. Οι Λέικερς επικράτησαν της Γιούτα με 132-123 και ο Σλοβένος σταρ έκανε παπάδες.
Ο Luka Magic τελείωσε το ματς με 52 πόντους (9/12 δίποντα, 8/18 τρίποντα) και 10 ασίστ, ενώ κατέβασε και 8 ριμπάουντ σε ένα show! Καλό ματς και ο Ριβς με 29 πόντους.
Από την άλλη ο Μάρκανεν είχε 28 πόντους, με τον Τζορτζ να έχει 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως δεν έφτανε για να νικήσουν οι Μορμόνοι. Ο Ντόντσιτς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν είναι το απολύτο αφεντικό για τους λιμνάνθρωπους και θα τους πάρει στις πλάτες του για να τους οδηγήσει σε μια σπουδαία πορεία.
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