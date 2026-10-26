Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πράματα και θάματα κόντρα στη Γιούτα και το κοντέρ έγραψε 52 πόντους.

Ένα από τα κορυφαία ματς της καριέρας του στο ΝΒΑ έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς. Οι Λέικερς επικράτησαν της Γιούτα με 132-123 και ο Σλοβένος σταρ έκανε παπάδες.

Ο Luka Magic τελείωσε το ματς με 52 πόντους (9/12 δίποντα, 8/18 τρίποντα) και 10 ασίστ, ενώ κατέβασε και 8 ριμπάουντ σε ένα show! Καλό ματς και ο Ριβς με 29 πόντους.

Από την άλλη ο Μάρκανεν είχε 28 πόντους, με τον Τζορτζ να έχει 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως δεν έφτανε για να νικήσουν οι Μορμόνοι. Ο Ντόντσιτς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν είναι το απολύτο αφεντικό για τους λιμνάνθρωπους και θα τους πάρει στις πλάτες του για να τους οδηγήσει σε μια σπουδαία πορεία.