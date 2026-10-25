Γιόκιτς: Ξεπέρασε τον Γουέστμπρουκ σε triple-doubles
Δεν σταματάει να γράφει ιστορία ο «Joker»! Ο Νίκολα Γιόκιτς έφτασε τα 222 triple-doubles στην καριέρα του και έγινε ο νέος «MrTripleDouble» στην ιστορία του NBA, αφού ξεπέρασε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.
Στη μυθική ανατροπή των Νάγκετς απέναντι στους Πέλικανς από το -23 (141-135), ο Σέρβος παικταράς κατέγραψε 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Έτσι, έφτασε τα 199 στην κανονική περίοδο, ενώ έχει άλλα 23 στα playoffs.
Ο Γουέστμπρουκ, που αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση, ολοκλήρωσε την καριέρα του με 209 triple-doubles στην κανονική περίοδο και άλλα 12 στα playoffs. Πάντως το… επίσημο ρεκόρ του ΝΒΑ ανήκει ακόμη στον «Ρας», καθώς η λίγκα μετρά γι’ αυτές τις επιδόσεις μόνο την regular season.
«Είναι σίγουρα κάτι που για το υπόλοιπο της καριέρας μου θα λέω πάντα ότι είναι ωραίο», δήλωσε ο Γιόκιτς για το ρεκόρ, ενώ ερωτηθείς αν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον πρώην συμπαίκτη του στους Νάγκετς για το συγκεκριμένο ορόσημο, απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Αν καταρρίψω το κανονικό, επίσημο ρεκόρ του, τότε θα του στείλω μήνυμα».
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