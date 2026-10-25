Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με τις αποδοκιμασίες που άκουσε από τους φίλους των Νάγκετς.

Την πρώτη τους φετινή νίκη πήραν οι Νάγκετς στο NBA. Μετά την ήττα από τους Θάντερ εκτός έδρας, υποδέχθηκαν τους Πέλικανς και σε ένα τρομερό παιχνίδι που πήγε στην παράταση, πήραν τη νίκη με 141-135 και τον Νίκολα Γιόκιτς να ξεχωρίζει.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple-double (35 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 6 λάθη), ωστόσο μετά την αναμέτρηση, έκανε έντονα παράπονα.

Ο Γιόκιτς, τα «έβαλε» με οπαδούς των Νάγκετς, οι οποίοι γιούχαραν την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο «Τζόκερ» στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, είπε πως όλοι αυτοί που γιουχάρουν δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο γήπεδο.

Ο Γιόκιτς είπε

«Μας αποδοκίμασαν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Νομίζω ότι όσοι φίλαθλοι μας αποδοκιμάζουν, δεν χρειάζεται να έρχονται πια. Γιατί αν μας παρακολουθείτε, ξέρετε ότι ποτέ δεν τα παρατάμε, και έχουμε επιστρέψει από πολύ χειρότερες ή παρόμοιες καταστάσεις. Οπότε, αν ρωτάτε εμένα, δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε στροφές από νωρίς, ούτε ότι μπήκαμε χαλαρά. Μερικές φορές, τίποτα δεν σου βγαίνει. Οι αντίπαλοι ευστοχούν, εσύ όχι».