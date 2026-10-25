Ο Έρικ Σπόελστρα μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εστιάζοντας στη φυσική του δύναμη και στις διαιτητικές αποφάσεις, παρομοιάζοντάς τον με τον Σακίλ Ο'Νιλ.

Οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν εκκινήσει τη σεζόν στο NBA με τρεις σερί ήττες και στην αναμέτρηση απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, ο «Greek Freak» αποβλήθηκε με έξι φάουλ, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Μετά το πέρας του αγώνα, ο προπονητής του, Έρικ Σπόελστρα, στάθηκε στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο κοουτσάρισμα του Γιάννη αλλά και στις διαιτητικές αποφάσεις προς το πρόσωπό του, εξαιτίας της φυσικής του δύναμης. Παράλληλα, τον παρομοίασε με τον πάλαι ποτέ θρυλικό σέντερ, Σακίλ Ο'Νιλ, στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σπόελστρα:

«Είναι μια φυσική δύναμη όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Και είτε οι αμυντικοί προσπαθούν να προστατευτούν από αυτή τη δύναμη είτε όχι, κάνουν φάουλ. Δεν μπορείς να προστατεύεσαι και ταυτόχρονα να του καταφέρνεις χτυπήματα όταν ο Γιάννης βρίσκεται κάτω από το καλάθι και προσπαθεί να συγκεντρωθεί. Αυτό που έδωσαν βήματα, έχουν γίνει τρία φάουλ πριν από αυτό.

Και δεν προσπαθώ να κάνω το παιχνίδι θέμα διαιτησίας. Απλώς μιλάω για τη σωματική επαφή που δέχεται σε κάθε παιχνίδι και μετά είναι ο ίδιος που αποβάλλεται με έξι φάουλ. Δεν αποβάλλεται πολύ συχνά με έξι φάουλ. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι όταν προπονείς ή διαιτητεύεις έναν παίκτη σαν κι αυτόν. Ξέρετε, είναι σαν τον Σακ».

Coach Spo says they're shooting bad shots: "In the first half we played well...all of a sudden there's 6-8 times where there's ill-advised shot...just wasn't the right shot we're looking for -- we have to clean those out..." https://t.co/CJ9lVpLGZ5 — The HEAT Realm (@WadexFlash) October 25, 2026