Ο Κλέι Τόμπσον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον τρόπο που δουλεύει στην προπόνηση.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Κλέι Τόμπσον, αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα ο συμπαίκτης του «Greek Freak» στους Χιτ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο που δουλεύει ο Γιάννης στην προπόνηση και ειδικά πάνω στις δεξιότητές του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κλέι Τόμπσον για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το work ethic του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι αδιανόητο το πόσο σκληρά δουλεύει. Τον βλέπω εδώ μέσα κάθε μέρα να ρίχνει πολλή δουλειά. Ειδικά στη δουλειά πάνω στις δεξιότητές του, δουλεύοντας το jump shot του και την ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις στη ρακέτα. Είναι χαρά να είσαι συμπαίκτης του. Η εργατικότητα του μεταδίδεται μέχρι και στον τελευταίο παίκτη του πάγκου. Όταν ο καλύτερος παίκτης σου έχει αυτού του είδους το work ethic, αυτό ανεβάζει την ένταση ολόκληρου του οργανισμού».