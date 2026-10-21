Νιου Γιορκ Νικς: Το λάβαρο των πρωταθλητών υψώθηκε στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν

Νιου Γιορκ Νικς: Το λάβαρο των πρωταθλητών υψώθηκε στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν

Θοδωρής Σανιδάς
Νιου Γιορκ Νικς: Το λάβαρο των πρωταθλητών υψώθηκε στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν
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Οι Νικς επέστρεψαν για να παίξουν πρώτη φορά ως πρωταθλητές του 2026 στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του NBA και οι περσινοί θριαμβευτές των τελικών παράλαβαν τα δαχτυλίδια τους.

Ιστορική βραδιά στο ναό του μπάσκετ, το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στην κορυφή του οποίου ανέβηκε το λάβαρο του πρωταθλήματος που κατέκτησαν οι Νιου Γιορκ Νικς, έπειτα από 53 στείρα χρόνια.

 

Οι πρωταγωνιστές της περσινής θριαμβευτικής σεζόν, παρέλαβαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Σίξερς τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών, στην καθιερωμένη τελετή που λαμβάνει χώρα στην εκκίνηση κάθε σεζόν.

Εν μέσω αποθέωσης από το ιδιαίτερα θερμό κοινό της Νέας Υόρκης, οι Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ- Άντονι Τάουνς, Τζος Χαρτ, Ο Τζι Ανουνόμπι, Μάικαλ Μπρίτζες και το supporting cast ενός ρόστερ που έφτασε μέχρι το τέλος, έζησαν για ακόμα μια φορά ονειρικές στιγμές πριν βγουν στο παρκέ για να αντιμετωπίσουν τους ιδιαίτερα φιλόδοξους φέτος Σίξερς που έχουν πλέον στο ρόστερ τους τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Τζέιλεν Μπράουν, στην πρώτη τιτανομαχία» της νέας σεζόν.

Ο Μπράνσον μάλιστα, αρχηγός και φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, ήταν αυτός που είπε από μικροφώνου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας, για την πολύτιμη στήριξη τους στο δρόμο για την κορυφή του μπασκετικού πλάνήτη και το «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

@Photo credits: New York Knicks Facebook
     

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