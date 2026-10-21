Νιου Γιορκ Νικς: Το λάβαρο των πρωταθλητών υψώθηκε στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν
Ιστορική βραδιά στο ναό του μπάσκετ, το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στην κορυφή του οποίου ανέβηκε το λάβαρο του πρωταθλήματος που κατέκτησαν οι Νιου Γιορκ Νικς, έπειτα από 53 στείρα χρόνια.
it's happening 🥹 https://t.co/3uEJDdLuAx— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 20, 2026
Οι πρωταγωνιστές της περσινής θριαμβευτικής σεζόν, παρέλαβαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Σίξερς τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών, στην καθιερωμένη τελετή που λαμβάνει χώρα στην εκκίνηση κάθε σεζόν.
rings acquired 🔥 https://t.co/6XpZuJ36BY— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 20, 2026
Εν μέσω αποθέωσης από το ιδιαίτερα θερμό κοινό της Νέας Υόρκης, οι Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ- Άντονι Τάουνς, Τζος Χαρτ, Ο Τζι Ανουνόμπι, Μάικαλ Μπρίτζες και το supporting cast ενός ρόστερ που έφτασε μέχρι το τέλος, έζησαν για ακόμα μια φορά ονειρικές στιγμές πριν βγουν στο παρκέ για να αντιμετωπίσουν τους ιδιαίτερα φιλόδοξους φέτος Σίξερς που έχουν πλέον στο ρόστερ τους τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Τζέιλεν Μπράουν, στην πρώτη τιτανομαχία» της νέας σεζόν.
Ο Μπράνσον μάλιστα, αρχηγός και φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, ήταν αυτός που είπε από μικροφώνου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας, για την πολύτιμη στήριξη τους στο δρόμο για την κορυφή του μπασκετικού πλάνήτη και το «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
a big salute to you, new york, from our captain 🏆 https://t.co/rIG6Ji7Kmj— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 20, 2026
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