Ο Ντουάιτ Χάουαρντ αποχαιρέτησε οριστικά το μπάσκετ σε ηλικία 40 ετών, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία διαδρομή 22 χρόνων με τελευταίο σταθμό τη Γεωργία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Μπλακ Φόρτρες για μόλις δύο παιχνίδια.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ έριξε ξανά τους τίτλους τέλους στην επαγγελματική του καριέρα, με την τελευταία του παρουσία στα παρκέ να διαρκεί μόλις δύο παιχνίδια στην Τιφλίδα. Ο 40χρονος άλλοτε σέντερ του NBA αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπλακ Φόρτρες, πριν αποχαιρετήσει το μπάσκετ έπειτα από μια διαδρομή 22 ετών.

Η ομάδα της Γεωργίας γνωστοποίησε την αποχώρηση του Αμερικανού ψηλού, ο οποίος φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της στις 17 Οκτωβρίου. Η σύντομη θητεία του ολοκληρώθηκε με δύο εντός έδρας ήττες, απέναντι στην Ιβεριόνι με 75-70 και στην TSU με 89-82. Παρά το μικρό διάστημα της παρουσίας του στο γεωργιανό πρωτάθλημα, ο Χάουαρντ πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του και στις δύο αναμετρήσεις. Στην πρώτη μέτρησε 12 πόντους, επτά ριμπάουντ, μία ασίστ και τρία κοψίματα σε 17 λεπτά συμμετοχής. Στο δεύτερο παιχνίδι ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 10 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και τρία μπλοκ, αγωνιζόμενος για 19 λεπτά.

Η αποχώρηση του Χάουαρντ κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για έναν από τους πιο κυριαρχικούς σέντερ της γενιάς του, που επιλέχθηκε στο Νο. 1 του Draft του 2004, πραγματοποίησε σπουδαία πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και συνέδεσε το όνομά του με τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Ατλάντα Χοκς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Στη συλλογή του περιλαμβάνονται το πρωτάθλημα του NBA, οκτώ συμμετοχές σε All-Star Game, τρία βραβεία κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς και πέντε τίτλοι πρώτου ριμπάουντερ της λίγκας. Οι αριθμοί του στο NBA αποτυπώνουν τη διάρκεια και την επιρροή του: σε 1.242 αγώνες κανονικής περιόδου είχε κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 11,8 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,8 τάπες σε 31,8 λεπτά συμμετοχής.

Μετά την απομάκρυνσή του από το NBA, ο έμπειρος ψηλός συνέχισε να αναζητά νέες μπασκετικές εμπειρίες σε διαφορετικές χώρες, με περάσματα από τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν και τη Μογγολία, ενώ είχε συνδεθεί και με ομάδα του Πουέρτο Ρίκο χωρίς τελικά να αγωνιστεί εκεί. Η Γεωργία αποδείχθηκε ο τελευταίος σταθμός αυτής της διαδρομής.