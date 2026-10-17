NBA: Η στάση των Θάντερ στην υπόθεση Μάρα

Γιώργος Σακελλάρης
NBA: Η στάση των Θάντερ στην υπόθεση Μάρα
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Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ τοποθετήθηκαν αναφορικά με την υπόθεση του rookie, Αντάι Μάρα, με τη Σαραγόσα να φαίνεται πως επιθυμεί να «μπλοκάρει» την παρουσία του στο NBA.

Το πρόσωπο του Αντάι Μάρα βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ! Ο 21χρονος Ισπανός καλαθοσφαιριστής ετοιμάζεται για την παρθενική του χρονιά στο NBA, έπειτα από την παρουσία του στο Μίσιγκαν (NCAA).

Ωστόσο, η Σαραγόσα φαίνεται πως επιθυμεί να «μπλοκάρει» τη συμμετοχή του στον «μαγικό κόσμο», καθώς όπως τονίζεται ο Μάρα χρειάζεται επίσημη επιστολή αποδέσμευσης, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κανονική περίοδο της σεζόν 2026/27.

Η Οκλαχόμα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το «φλέγον ζήτημα» και σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ύστερα από ενημέρωση που έλαβαν από τη λίγκα, δε δείχνει διατεθειμένη να μείνει με σταυρωμένα... τα χέρια, αφού δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της συμμετοχής του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη από τον ισπανικό σύλλογο.

 

Αναλυτικά η θέση των Θάντερ:

«Ο Αντάι αγωνίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια στο κολεγιακό μπάσκετ (NCAA) και, ως εκ τούτου —σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από το NBA— δεν απαιτείται έγκριση από την ισπανική ομάδα προκειμένου να αγωνιστεί στο NBA».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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