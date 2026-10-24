Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις σκέφτεται σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το μπάσκετ, την ώρα που οι Γουόριορς εξετάζουν την πιθανότητα ανταλλαγής του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν αρχίσει να διερευνούν την αγορά για πιθανή ανταλλαγή του Κρίσταπς Πορζίνγκις, την ώρα που ο Λετονός σέντερ παραμένει εκτός δράσης επ’ αόριστον εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, η κατάσταση που αντιμετωπίζει τον έχει οδηγήσει στο σημείο να σκέφτεται σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Ο Πορζίνγκις υπέγραψε τον Ιούνιο διετή επέκταση συμβολαίου, ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, από τα 20 εκατομμύρια που προβλέπονται για τη δεύτερη σεζόν, μόλις τα τρία είναι εγγυημένα, στοιχείο που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα ευέλικτη για τους Γουόριορς σε περίπτωση ανταλλαγής.

Τιο χρονικό απομάκρυνσής του από την ομάδα

Τις ημέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ο 30χρονος σέντερ είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις των Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο και είχε πατήσει στο παρκέ. Συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τζίμι Μπάτλερ στο Σαν Ντιέγκο, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή πριν από την έναρξη του καμπ, ο Πορζίνγκις επικοινώνησε με τον γενικό διευθυντή των Γουόριορς, Μάικ Ντάνλιβι, ενημερώνοντάς τον ότι εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως θα απείχε από τις υποχρεώσεις της ομάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Ο Λετονός έχει αποκαλύψει ότι έχει διαγνωστεί με σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια πάθηση που μπορεί να προκαλέσει ζάλη, κόπωση και δυσκολία στη συγκέντρωση. Τα συμπτώματα είχαν επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, τη σεζόν 2024-25, όταν φορούσε τη φανέλα της Βοστώνης, έπειτα από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Αφού έχασε τις πρώτες δύο εβδομάδες της προετοιμασίας και ολόκληρη την περίοδο των φιλικών, ο Πορζίνγκις ταξίδεψε στις 13 Οκτωβρίου από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντάνλιβι και τον Ρικ Τσελεμπρίνι, τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του οργανισμού. Μετά τη συνάντηση, οι Γουόριορς ανακοίνωσαν ότι οι λεπτομέρειες της συζήτησης θα παρέμεναν εμπιστευτικές, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία πως ο παίκτης θα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, προσπαθώντας να βελτιώσει την κατάστασή του και να επιστρέψει κάποια στιγμή στο παρκέ. Η εξέλιξη, ωστόσο, δεν ήταν αυτή που αναμενόταν, καθώς ο Πορζίνγκις δεν επέστρεψε στις εγκαταστάσεις έκτοτε.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Σαράνια, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην αποκατάστασή του, η οριστική αποχώρηση από το μπάσκετ αποτελεί ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Στην καριέρα του στο NBA μετρά 533 συμμετοχές, με μέσο όρο 19,5 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε τόσο στους Ατλάντα Χοκς όσο και στους Γουόριορς, καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές με 16,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο. Ήταν η χρονιά με τις λιγότερες εμφανίσεις του, με εξαίρεση την περίοδο 2018-19, την οποία έχασε ολόκληρη, ενώ οι 16,7 πόντοι ανά αγώνα αποτέλεσαν τη χαμηλότερη παραγωγικότητά του από την πρώτη του σεζόν στο πρωτάθλημα, το 2015-16.