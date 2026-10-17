Άναψαν τα αίματα με Χαλιμπέρτον και Ρόλινς: «Είσαι μια σκ@λα»
Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ούτε λεπτό τη σεζόν που πέρασε στο ΝΒΑ ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αφού είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου στο Game 7 των τελικών του 2025.
Ωστόσο ο σταρ των Πέισερς είναι ετοιμοπόλεμος πλέον και ανυπομονεί για το ξεκίνημα της regular season. Πάντως... τρελάθηκε κατά τη διάρκεια του ματς με τους Μπακς.
Ο Ρόλινς τον έσπρωξε και ο Χάλι έπεσε στο έδαφος. Στη συνέχεια σηκώθηκε και του φώναξε αρκετές φορές «είσαι μια σκ@λα», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή.
Δείτε τη φάση
“You a bit*h.” — Tyrese Haliburton to Ryan Rollins. 👀 https://t.co/LG9uEYHl8D— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 16, 2026
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